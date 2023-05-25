Как сделать свечу для привлечения денег и заработать настоящий миллион

Создавать свечу нужно обязательно своими руками – так ритуал точно получится.

Большинство магических ритуалов проводят со свечами. Многие берут церковные свечи, но на них колдуют только темные маги. Для того, чтобы выполнять ритуалы для привлечения денег, нужно делать собственную денежную свечу. Она поможет быстро приманить желаемую сумму или постепенно вывести доход на определенный уровень. Также считается, что обряды с этой свечой помогают процветанию бизнеса.

Как сделать свечу

Прежде всего стоит отметить, что необходима именно зеленая свеча. Она не должна быть покупной, вы должны наполнить ее собственной энергией.

Для зеленой свечи вам понадобится: воск, фитиль, зеленый краситель, ароматические масла: кедровое, сосны или эвкалиптовое, оливковое масло, форма для свечи, стеклянная миска.

В стеклянную миску нужно положить достаточное количества воска. Делайте большую свечу, которая сможет гореть 2–3 часа. Миску поставьте на водяную баню и периодически помешивайте. Когда воск расплавится, добавьте туда краситель, несколько капель ароматического масла и большую ложку оливкового масла.

Когда смесь будет готова, снимите миску с водяной бани и поставьте на деревянную поверхность. Вам нужно будет зарядить воск денежной энергией. Делать это нужно быстро, пока материал не застыл.

Всмотритесь в смесь и сосредоточьтесь. Представьте то, ради чего вам нужны деньги, а также то, как вы их получаете. Все свои желания в голове нужно описывать максимально подробно, также представлять все нужно от первого лица. Например, если вы пересчитываете деньги у себя в голове, то вы должны представить то, как это будет выглядеть с вашей стороны. После того, как вы зарядили миску денежной энергией, заливайте ее в форму и ждите, пока она застынет.

Ритуалы для привлечения денег

Его нужно проводить ночью в период с полуночи до часа. Вам нужно постелить чистую скатерть и поставить свечу на середину стола. Зажгите ее и сядьте напротив. Дождитесь момента, когда свеча не будет коптить, из нее не будет литься воск, она не будет трещать. В этот момент всмотритесь в пламя и назовите сумму, которая нужна вам для исполнения желаний. Сделать это нужно три раза. Если свеча останется неподвижной, то ваше желание сбудется в скором времени. Если нет – еще не время для его осуществления, лучше попробовать сделать это еще через 3–4 дня.

Существует еще один ритуал, с помощью которого вы сможете сделать денежный талисман из зеленой свечи. Делать его нужно в Полнолуние. Возьмите три монеты по пять, десять и пятьдесят копеек и положите их на лист бумаги. Зажгите зеленую свечу и расположите ее так, чтобы воск капал на монеты. Когда он зальет их полностью, посыпьте талисман гвоздикой и корицей – денежными специями. Оставьте монеты высыхать под светом полной Луны, а утром положите талисман в кошелек.

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