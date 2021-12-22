Как понять, что в доме живет ангел-хранитель

Оказывается, наши небесные защитники могут быть привязаны к месту.

Принято считать, что у каждого человека есть ангел-хранитель, который оберегает его от различных неприятностей. Однако существует поверье, что такие сущности есть в каждом доме, которые оберегают жилище и его обитателей. Существование ангела-хранителя подтвердить невозможно, но существуют косвенные подтверждения, которые говорят о том, что он есть в вашем доме.

Перья

Если в вашем доме вы увидели перо там, где оно не должно быть, например, далеко от подушки или одеяла, то у вас в доме точно есть ангел-хранитель. Если вы начали часто находить перья в самых неожиданных местах, то это значит, что он хочет о себе напомнить. Так вы можете попросить помочь его с решением определенной проблемы, а не брать все на себя в одиночку.

Сбои в электричестве

Любые посторонние сущности в доме могут общаться с человеком с помощью электроприборов. Внезапно включенный свет или перебои с электричеством могут говорить о том, что в вашем доме есть небесный защитник. Обратите внимание также на поведение электроприборов в доме. Телевизор, чайник или другие предметы могут самостоятельно включаться или выключаться. Это тоже знак того, что ангел-хранитель пытается с вами связаться. Возможно, он хочет предупредить вас об опасности.

Возникающее ощущение холода или тепла

Ангелы, когда находятся рядом с нами, могут источать тепло или холод. Если рядом с вами неожиданно стало холодно при закрытых в доме окнах, то это явный признак, что рядом кто-то есть. Если вы внезапно почувствовали тепло, это тоже значит, что рядом с вами есть ангел-хранитель. Подобное взаимодействие не говорит о том, что он пытается с вами связаться, а просто подтверждает факт его существования.

Слышится ваше имя

Если у вас дома вы услышите, что вас кто-то зовет, но на самом деле никто этого не делает, значит ангел-хранитель подает вам хорошие знаки. Это подтверждается, когда подобное происходит несколько раз. Если вас кто-то окликнул, и у вас здоровая психика, то значит, что скоро вам предстоит приятное событие: переезд, путешествие, свадьба, начало новых отношений или исполнение давней мечты.