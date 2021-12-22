Рвать и дарить: что нельзя делать с фотографиями

Фотографии впитывают нашу энергетику и могут передать ее другому человеку.

Еще с давних времен наши предки верили, что фотография человека может хранить его энергетику. Эти суждения сохраняются и до сих пор. На фотографию можно навести порчу, приворот и создать человеку много неприятностей. Поэтому с собственными фотографиями нужно быть предельно аккуратным, в особенности с появлением социальных сетей.

Дарить посторонним людям

Если вы находитесь на фотографии с другим человеком, то не стоит дарить ее этому человеку, в особенности, если он не ваш близкий родственник. Дело в том, что ваши отношения не всегда могут быть достаточно стабильными даже с самыми близкими людьми. Если человек захочет сделать вам пакость, он может воспользоваться этой возможностью и навести на вас порчу или сглаз по фотографии. Поэтому несколько раз подумайте перед тем, как дарить фото со своим изображением кому-то другому.

Рвать и сжигать

Фотография неразрывно связана с человеком и его энергетикой, поэтому рвать и сжигать снимки, на которых изображены вы, категорически запрещено. Проделывая эти действия с фотографиями, вы делаете свою энергию более уязвимой для недоброжелателей, поэтому становитесь подвержены негативу. Все это может привести к тому, что в вашей жизни появятся беды, болезни и другие неприятности.

Класть в гроб

Некоторые люди, убитые горем, кладут в гроб к умершему человеку свою фотографию. Они верят, что так душа умершего всегда будет рядом с ними и им будет легче. На самом деле такой ритуал крайне опасен как для живого человека, так и для души умершего. Вы неразрывно связываете себя с кладбищем и землей из этого места, поэтому можете тоже вскоре там оказаться. Кроме того, так вы действительно связываете себя с потусторонним миром, а душу – с миром живых. Если так сделать, она не сможет найти покой на том свете.

Хранить снимки с негативной энергетикой

Такие снимки не стоит хранить, их вообще лучше не делать. Фотографии с кладбищ, могил, исторических достопримечательностей, которые стали местом гибели многих людей, не стоит хранить у себя дома. Дело в том, что на фотографии может оставаться негативная энергетика, которая проникает и в ваш дом. Таким образом вы впускаете в свою жизнь часть этого негатива.

Держать на видном месте фото умерших людей

Многие люди для того, чтобы отдать дань памяти умершим родственникам, хранят фотографии с ними на видном месте. Они любят вспоминать о человеке и боятся забыть то, как он выглядел. На самом деле, все снимки умершего лучше положить в один альбом и не смешивать с фотографиями живых людей. Если держать такие кадры на видном месте, то у вас в доме будет больше ссор, неприятностей и часто будут ломаться вещи.