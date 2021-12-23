Существуют особые правила, благодаря которым вы сделаете благое дело и поможете себе.

Раньше подавать милостыню у церкви было благородным делом. Как правило, там собирались нищие и обездоленные люди, которые действительно нуждались в помощи. Сейчас трудно разобрать, кто из уличных людей не просто зарабатывает на этом, поэтому по-прежнему самым безопасным местом для подачи милостыню считается церковь. Даже если человек пытается на вас заработать, Бог ему будет судья.

С помощью такого процесса можно избавиться от многих бед: сглаза и порчи, так как таким образом вы помогаете другим людям и очищаете свою душу. Подавать можно не только монетами, но и едой или одеждой, ведь если человек просит у другого денег, значит ему точно не на что есть.

Существует несколько правил того, как правильно подавать милостыню у церкви, чтобы снять с себя порчу.

Делайте это только в определенные дни

Порчу с помощью подаяния можно снять только по воскресеньям, а также по большим церковным праздникам, включая Рождественский пост. Если вы пришли в церковь на службу в будний день, лучше не стоит подавать милостыню, если вы хотите избавиться от порчи. Дождитесь конца недели и подайте нищим то, что считаете нужным.

Правая рука

Подавать милостыню нужно исключительно правой рукой, так как считается, что именно таким образом вы делаете добро от чистого сердца. Старайтесь думать о том, что вы хотите помочь человеку бескорыстно, а не избавиться от своих проблем с помощью подаяния.

Не смотрите в глаза

Даже если человек, который просит милостыню у церкви, кажется вам добряком, вы не можете знать наверняка, что у него на душе. У церкви наша энергетика становится более уязвимой, а глаза, как мы все знаем, зеркало души. Очень часто у церквей могут стоять люди со злыми намерениями, которые хотят подпитать свою энергию от благородных людей.

Подавайте определенные монеты

Женщинам лучше давать серебряные монеты, а мужчинам – золотые. Это поможет человеку, занимающемуся подаянием, не остаться в нищете. Не давайте монеты, которые вы получили в качестве сдачи с соли и хлеба, а также стоит внимательно смотреть на число монет, которые вы даете. Необходимо всегда подавать нечетную сумму. Запрещено давать бумажные купюры даже в том случае, если они небольшого номинала.