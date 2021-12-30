Почему в православии не признают кремацию

Православная церковь настоятельно рекомендует захоронить прах усопшего в землю даже после кремации.

Один из способов захоронения, кремация, запрещается в некоторых религиях, например в исламе и иудаизме. В буддизме наоборот чаще всего прибегают к этому способу. В православии кремацию осуждают, но считают ее приемлемой в некоторых случаях. Тем временем, на некоторых кладбищах России можно хоронить только после кремации.

Официально православная церковь высказывается против кремации и настоятельно рекомендует хоронить человека, согласно традициям, в землю. Однако если вы расскажете священнику, что после отпевания собираетесь кремировать покойного, вам не откажут в службе. За душу кремированного человек по-прежнему можно будет молиться, заказывать панихиды и писать записки об упокоении.

Церковь не запрещает кремировать и не будет критиковать. Официальная позиция гласит, что стоит учитывать разные обстоятельства. В Японии, например, разрешено только кремированные. Такое же практикуется на некоторых кладбищах в России. Учитывается и желание самого усопшего.

При этом православная церковь настоятельно рекомендует захоронить прах усопшего в землю даже после кремации. По правилам, тело должно быть предано земле в любом состоянии.

Позиция православной церкви трактуется законами. Дело в том, что кремация противоречит учению о Воскрешении из мертвых во время пришествия Христа. Когда он явится на Землю, то сможет воссоединить семьи и воскресить усопших, вернув их души в тела, но они будут уже в другой форме. При этом отмечается, что тело можно будет восстановить из любой стихии, поэтому на воскрешении это не отразится, но церковь все равно не рекомендует прибегать к кремации.

Существует несколько правил, которые стоит соблюдать после кремации. Например, нельзя приносить урну с прахом в церковь. Не каждый священник согласится освятить ее, но можно найти тех, кто помогут с этим ритуалом. Ни в коем случае нельзя отменять поминки. Тут православная церковь говорит о том, что поминки должны быть в качестве прощания у любого человека. Остальные ритуалы нужно проводить, как обычно.