Приметы о деньгах, которые действительно работают

Существует множество различных суеверий о деньгах, которые диктуют людям определенные правила обращения с бюджетом.

Вы можете не верить в приметы, но большинство из них имеют логическое объяснение. Существует несколько наиболее эффективных советов, которые подскажут, как правильно управлять финансами.

Нельзя свистеть в доме

Считается, что свист в доме может привести к безденежью. Наши предки верили, что этот звук привлекает демона, который может забрать у человека все его благополучие. Отсюда и появилась эта примета. На самом деле, у нее есть простое объяснение: когда в древности людям было скучно, они лежали и насвистывали песню, так как заняться им было больше нечем. А если человек ленился и не работал, то это приводило к отсутствию денег.

Нельзя давать в долг по вечерам

Примета гласит, что нельзя давать кому-либо деньги в долг по вечерам, иначе человек их вам не вернет. Это – еще одно прочтение пословицы «утро вечера мудренее». Дело в том, что по вечерам человек расслаблен из-за дневной усталости, поэтому может принимать ошибочные спонтанные решения. Так, он не раздумывая может отдать деньги в долг и сам сидеть без средств к существованию. Или даст денег ненадежному человеку.

Нельзя тратить деньги в день зарплаты

Суеверие рекомендует не тратить деньги в тот день, когда вы получили зарплату, иначе они у вас быстро закончатся. Это действительно так и действует на уровне психологии человека. В день зарплаты вы чувствуете эйфорию и готовы делать необдуманные покупки. Если усмирить это желание и посчитать бюджет на следующее утро после получения зарплаты, то вы сможете грамотно распределить свои расходы и отказаться от несрочных покупок.

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