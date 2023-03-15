Когда нельзя смотреть в зеркало – можете навлечь беду

Еще с древних времен наши предки наделяли зеркала мистическими свойствами.

Считалось, что с помощь этого предмета можно увидеть другие миры и даже разговаривать с мертвыми. С тех пор появился ряд суеверий, связанных с зеркалами. Рассказываем, в какие моменты нельзя смотреть в зеркало, чтобы не навлечь на себя беду.

После захода солнца

В Древней Руси запрещалось смотреть на себя в зеркало после захода солнца. Люди верили, что в темноте через зеркало открывается портал в другой мир, который может влиять на душу человека. Так, если посмотреть в зеркало ночью, то в человека может вселиться черный демон, который овладеет разумом.

После смерти человека

Существует суеверие, согласно которому нужно закрывать все зеркала черной тканью в первые 40 дней после кончины человека в доме. В зеркале могут отражаться души мертвых людей, которые еще не ушли из мира людей, и если взгляды покойника и живого человека встретятся в зеркале, то душа заберет эту личность себе.

Разбитое зеркало

Смотреть в разбитое зеркало – к несчастью, эту примету знают все. Она произошла от поверья о том, что в зеркале может отражаться судьба человека. В разбитом зеркале отражение появляется только частично, поэтому считалось, что так можно забрать часть своей жизни и сократить ее срок.

Во время плача

Плачущим людям запрещается смотреть в зеркало из-за того, что этот предмет может впитывать в себя негативную энергетику. Так, если постоянно смотреть на себя в грустном настроении, то каждый раз зеркало будет неблагоприятно влиять на человека. Сначала у него будет ухудшаться настроение, а потом могут появиться различные болезни.

Еще одна примета гласит, что слезы смывают барьер между потусторонними мирами, которые таятся в зеркалах. Поэтому через слезы человек может впустить в свой дом демона.

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