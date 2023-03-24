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Ритуал для привлечения денег, который вы ждали

24 марта 2023ГаданияМарианна Басс

Существует множество разных ритуалов для привлечения богатства в дом.

Ритуал для привлечения денег, который вы ждали
Фото: s-zametki.ru

Одним из наиболее эффективных считается ритуал с зеленой свечой. Именно этот атрибут отвечает за денежную энергию в доме. Ее можно купить в специализированном магазине, а можно сделать самостоятельно – все зависит от ваших финансовых возможностей.

Этот ритуал нужно выполнять строго в темное время суток в начале каждого месяца. После трех ритуалов нужно сделать перерыв и высвободить денежную энергию, а потом повторять его раз в полгода.

Для ритуала вам понадобится:

- Зеленая свеча

- Нож

- Монета любого номинала

- Бумага и карандаш

- Металлический сосуд

Как провести ритуал

Возьмите зеленую свечу и напишите на ней свое имя. После этого возьмите бумагу и напишите на ней сумму, которую желаете видеть на своем банковском счету в ближайший месяц. Важно понимать, что это должна быть конкретная сумма на определенную покупку, и вы должны нуждаться в этих деньгах.

Бумажку с написанной на ней суммой положите в металлический сосуд, а сверху положите монету. Зажгите свечу и подождите, пока воск начнет таять. Возьмите свечу и капните воском на монету и бумагу несколько раз. После чего поставьте горящую свечу на монету. Она должна догореть под вашим присмотром.

Бумажку с суммой закапайте на следующий день около реки. Важно, чтобы никто не знал о том, куда и зачем вы идете. Также в процессе вас никто не должен видеть. Ритуальную монету необходимо положить к себе в кошелек и не тратить весь следующий месяц.

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