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Как сделать оберег от зависти с помощью вороньего пера

30 марта 2023ГаданияМарианна Басс

Все знают, что зависть – плохое чувство.

Как сделать оберег от зависти с помощью вороньего пера
Фото: krasivosti.pro

Оно может отравлять жизнь не только завистнику, но даже и человеку, на которого направлены эти негативные эмоции. Чувство зависти может повлиять на продуктивность и самочувствие в целом, особенно, если у человека слабая или подорванная энергетика. Чтобы этого избежать, можно сделать оберег.

Для оберега понадобится воронье перо. Его необходимо тщательно промыть, а затем, как перо подсохнет, прочесть над ним слова:

«Как воронье крыло черно, так и у завистника помыслы черны. Перо отмою, мысли завистные смою. Не смогут мне вредить, не смогут мне насолить. Так тому быть».

После этого заговоренное перо обычно пришивают к одежде и носят всегда при себе. Также из него можно сделать какое-либо другое украшение, например, браслет или бусы.

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