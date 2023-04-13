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Как правильно входить на кладбище

13 апреля 2023ГаданияМарианна Басс

Кладбище – особая территория. Здесь царит не только своя атмосфера, но и энергетика.

Как правильно входить на кладбище
Фото: brl.mk.ru

Посещение кладбища всегда сопровождается различными ритуалами и приметами. Существует определенный регламент того, как нужно входить на кладбище, чтобы не приманить к себе негативную энергию.

Как входить на кладбище

Никаких определенных ритуалов нет, но эзотерики рекомендуют защитить себя, перекрестившись и поклонившись душам упокоенных людей. Это действие поможет показать, что вы пришли на погост с добрыми намерениями и не хотите никого потревожить.

При входе на кладбище смотрите прямо, старайтесь лишний раз не оглядываться по сторонам и не разглядывать могилы. Так вы можете потревожить души усопших людей, а лучше не делать этого лишний раз.

Стоит заранее узнать, где находится место захоронения, на которое вы пришли и четко двигаться к нему, не сворачивать и не заглядываться в другие места. На кладбище нужно быть очень аккуратным из-за тяжелой энергетики. Кроме того, на погосте часто орудуют темные маги. Там же они тренируются и расставляют ловушки. Чтобы не попасть в них, вам нужно идти по одной дороге и сворачивать только при необходимости.

Как подходить к могиле

Когда вы подходите к могиле, старайтесь не задевать другие захоронения и тем более не наступать на землю рядом с ними. Обходить их стороной нужно для того, чтобы не тревожить души.

Также не стоит оборачиваться на другие могилы, старайтесь смотреть только на тот памятник, где изображены люди, чью память вы хотите почтить. Лишние движения в этот момент не нужны.

Обязательно принесите с собой живые цветы и не берите еду и алкогольные напитки – православная церковь выступает решительно против подобных вещей, поэтому не стоит лишний раз отдавать дань языческим ритуалам. С собой, помимо цветов, можно принести небольшую лампаду. Все, чтобы вы взяли на кладбище, нужно оставить там. Выносить что-то с кладбища запрещено – иначе вы принесете к себе домой мертвую энергетику.

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