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Ритуал денежный горшок: как правильно проводить

17 апреля 2023ГаданияМарианна Басс

Этот ритуал нужно использовать людям, которым уже не помогли никакие другие способы привлечения финансов.

Ритуал денежный горшок: как правильно проводить
Фото: sunhome.ru

Этот ритуал нужно использовать людям, которым уже не помогли никакие другие способы привлечения финансов. Он нужен для того, чтобы человек очистил свой денежный поток, привлек новый, а также занялся благотворительностью.

Ритуал нужно проводить исключительно в Новолуние и заканчивать через 28 дней после его начала. То есть завершение ритуала выпадет на Полнолуние. Следите за этим – это важно для исполнения ваших желаний.

Для ритуала «Денежный горшок» вам понадобится устойчивая емкость. Можно взять большую миску или горшок. В него нужно насыпать рис, но не нужно заполнять его до краев. На дно горочка положите монетки, чтобы общий их номинал составил 100 рублей.

Горшок с рисом и монетками на дне нужно поставить на видное место, на которое вы обращаете внимание каждый день по вечерам. Это может быть прикроватная тумба, а может – вешалка для ключей. В любом случае вы не должны забывать о том, что у вас есть магический горшок.

На протяжении 27 дней вам нужно класть одну или несколько монеток в горшочек. Важно, чтобы они появились у вас в этот же день. Номинал монет и их количество не имеет значения. Когда будете класть монету в горшок, нужно перемешать рис и представить вещь, на которую вы копите. Если у вас не будет получаться в один из дней бросить монетку, просите это делать домочадцев. Каждый день монету нужно бросать в горшок. На 28 день рис нужно высыпать и закопать, а монеты пересчитать.

После того, как вы пересчитаете монеты, отложите 10% из них. Эти монеты раздайте бедным или потратьте на благотворительность. Оставшиеся деньги потратьте на себя, но это не должна быть бытовая вещь – купите то, что принесет вам эмоции. И речь не о дорогих вещах, может вы давно хотели поесть пломбир в рожке.

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