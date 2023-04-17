Ритуал денежный горшок: как правильно проводить

Этот ритуал нужно использовать людям, которым уже не помогли никакие другие способы привлечения финансов.

Этот ритуал нужно использовать людям, которым уже не помогли никакие другие способы привлечения финансов. Он нужен для того, чтобы человек очистил свой денежный поток, привлек новый, а также занялся благотворительностью.

Ритуал нужно проводить исключительно в Новолуние и заканчивать через 28 дней после его начала. То есть завершение ритуала выпадет на Полнолуние. Следите за этим – это важно для исполнения ваших желаний.

Для ритуала «Денежный горшок» вам понадобится устойчивая емкость. Можно взять большую миску или горшок. В него нужно насыпать рис, но не нужно заполнять его до краев. На дно горочка положите монетки, чтобы общий их номинал составил 100 рублей.

Горшок с рисом и монетками на дне нужно поставить на видное место, на которое вы обращаете внимание каждый день по вечерам. Это может быть прикроватная тумба, а может – вешалка для ключей. В любом случае вы не должны забывать о том, что у вас есть магический горшок.

На протяжении 27 дней вам нужно класть одну или несколько монеток в горшочек. Важно, чтобы они появились у вас в этот же день. Номинал монет и их количество не имеет значения. Когда будете класть монету в горшок, нужно перемешать рис и представить вещь, на которую вы копите. Если у вас не будет получаться в один из дней бросить монетку, просите это делать домочадцев. Каждый день монету нужно бросать в горшок. На 28 день рис нужно высыпать и закопать, а монеты пересчитать.

После того, как вы пересчитаете монеты, отложите 10% из них. Эти монеты раздайте бедным или потратьте на благотворительность. Оставшиеся деньги потратьте на себя, но это не должна быть бытовая вещь – купите то, что принесет вам эмоции. И речь не о дорогих вещах, может вы давно хотели поесть пломбир в рожке.

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