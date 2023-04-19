Что должно быть в каждом доме для привлечения денег

Еще с древних времен бытовые вещи становились амулетами.

Наши предки использовали подручные средства для защиты от злых духов. Сейчас можно купить в магазинах множество различных атрибутов, которые станут талисманом. На самом деле, некоторые пожелания могут выполнять самые обычные вещи. Важно правильно относиться к тому, что есть в вашем доме. И это будет привлекать к вам деньги.

Веник

Раньше веник считался символом защиты от сглаза и порчи. Теперь его мастерят под собственные нужды и, в частности, для привлечения денег. Веник нужно поставить в углу ручкой вниз. Если это – декоративный веник, то на части метлы можно закрепить бумажные купюры. Веник должен стоять так, чтобы никто из гостей его не видел. Ставить его лучше в углу прихожей или кухни, а по другим углам разложить монеты любого номинала.

Денежное дерево

Такое растение можно встретить в доме у многих людей, которые пытаются привлечь богатство, но им не обладают. На самом деле, дерево нужно изначально правильно посадить, а потом за ним ухаживать. Все это – определенные ритуалы, которые помогают привлечь в дом богатство. Если не относиться подобающе к денежному дереву, то оно не принесет нужный результат.

Аквариум и рыбы

Практика Фен-шуй для привлечения денег советует поставить аквариум в юго-восточной части квартиры. В нем должно быть нечетное количество рыб. Считается, что вода – стихия денег, а рыбы помогают в ее облагораживании. Если нет возможности поставить аквариум, то можно повесить картину с изображением рыб, а рядом поставить небольшой фонтан или блюдце с водой.

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