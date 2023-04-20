Как лавровый лист сделает вас богачом: 3 способа

Со времен Античности лавровый венок считается символом славы, победы и мира.

С тех пор прошло много времени и у лавра появились и другие свойства. Считается, что один лавровый лист поможет привлечь в дом удачу, благополучие и богатство. Существует три способа того, как можно использовать его каждый день.

В кошельке

Самый простой способ – положить лавровый лист в кошелек. В нем он распространит свой запах и благоприятную денежную энергию. Совсем скоро лавровый лист станет амулетом для привлечения денег. Для того, чтобы он сработал, вам нужно взять два лавровых листа и потереть друг об друга, а затем завернуть в салфетку.

После этого салфетку с лавровыми листами нужно положить в кошелек. Рядом с лавровым листом стоит носить только крупные купюры. Никому не рассказывайте о своем тайном способе.

Желание на листке

Ритуал нужно выполнять в Полнолуние. Возьмите один лавровый лист и напишите на нем желаемую сумму. На ночь лист нужно положить на подоконник так, чтобы на него падал свет Луны. С утра возьмите его и сожгите, а пепел развейте по ветру.

Ритуал можно повторять каждое Полнолуние, а также писать на листе желания, а не только нужную сумму денег.

Жареный лист на сковороде

Этот способ нужно повторять ночью, когда никого нет дома. Возьмите несколько лавровых листов и положите их на сковороду, предварительно полив ее оливковым маслом. Нужно жарить листы 1-2 минуты до тех пор, пока они не начнут давать приятный аромат.

Выключите сковороду, наденьте специальные перчатки и возьмите ее в руки. Со сковородой нужно походить по всему дому, чтобы в каждой комнате остался аромат от лаврового листа. После этого содержимое сковороды нужно выбросить в реку.

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