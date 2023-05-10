Когда нужно убирать цветы с могилы

Традиционным подношением на кладбище считаются цветы.

Как правило, их приносят на могилу для того, чтобы показать свое уважение к усопшему и почтить его память. Священники рекомендуют приносить исключительно живые цветы или высаживать многолетние растения около могилы. Однако довольно много памятников украшают завядшие цветы и растения.

Первые 40 дней не трогайте могилу

Цветы на могиле нельзя трогать первые 40 дней после смерти человека. Даже если цветы завяли, их нужно оставить. Считается, что никаким образом место захоронения трогать нельзя, так как можно потревожить усопшего – а в это время решается его судьба в загробном мире. Поэтому заниматься облагораживанием могилы нужно позже, чем 40 дней после смерти.

Приходите на уборку на все праздники

Существует масса религиозных праздников, подразумевающих посещение кладбища. В эти даты нужно не только поминать своих родственников, но и навещать их могилы, а также убирать на них старые цветы и опавшие листья. Ходить на кладбище нужно в Мясопустную субботу, во вторую, третью и четвертую субботу Великого поста, а также в другие поминальные дни.

Растения на могиле можно не убирать

Существует еще одна традиция, в рамках которой семья высаживает многолетние растения в клумбе на могиле. Эти растения дают цветы каждый год, благодаря чему могила выглядит ухоженной без дополнительных усилий. Такие цветы вообще можно не убирать. Их даже не нужно покрывать листвой или теплицей на зиму – летом они все равно зацветут.

Все завядшие цветы, мусор и поврежденные венки с могилы нужно относить в специальные места, организованные на кладбище. Оттуда мусор вывозят ритуальные службы. Ни в коем случае не выносите ничего с кладбища, и уж тем более не приносите это домой.

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