Рисовая миска: ритуал, помогающий разбогатеть

Хлеб и крупы на Руси считались признаком состоятельности семьи.

Если в доме были эти продукты, это значит, что людям не приходилось голодать. С тех пор крупы начали наделять магическими свойствами. Считается, что они могут привлекать богатство в семью.

Существует ритуал, который называется «рисовая миска». Для его проведения нужны монеты, рис и любая емкость. Он существует для того, чтобы приумножить богатство человека. Такой ритуал нужно проводить тем, кто много работает, но не видит плоды своих стараний. Рисовая миска поможет вам зарабатывать больше собственным трудом.

Возьмите сырой рис и миску. Вам нужно наполнить емкость на две трети. Ее нужно поставить как можно ближе ко входу в дом или квартиру. Можно и в другое место – подойдет любое, кроме спальни. Если поставить миску в спальне, денежная энергия будет перебивать все остальные. Это чревато проблемами со здоровьем и разладами в семье.

Ежедневно, возвращаясь домой с улицы, кладите одну или несколько монет в миску с рисом. После того, как положили, подумайте о своей мечте, на которую вы потратите деньги. Представляйте себя за рулем автомобиля, на фоне дома мечты или в путешествии. В общем все, на что у вас хватит фантазии. Важно представлять что-то конкретное.

Делать такие действия нужно 28 дней подряд – нельзя пропускать ни одного. Иначе придется проводить ритуал заново с новыми монетами. После прошествии 21 дня рис нужно отдать птицам. Соберите все монеты, положенные в миску. 10% из них нужно пожертвовать на благотворительность – можно отправить деньги в фонд или подать нищему. Все остальное сложите в копилку – в течение 2-3 месяцев вам придут средства на ваше желание.

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