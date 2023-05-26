Денежные приметы на каждый день недели, которые помогут стать богачом

Приметы, связанные с деньгами, существуют еще с древних времен. Наши предки верили, что нужно по-особенному обращаться со своими накоплениями, иначе можно их лишиться.

Приметы, связанные с деньгами, существуют еще с древних времен. Наши предки верили, что нужно по-особенному обращаться со своими накоплениями, иначе можно их лишиться. В связи с этим каждый день недели становится благоприятным для определенных операций с финансами.

Понедельник

В этот день недели нельзя брать и давать в долг, иначе можно лишиться дохода и потенциального заработка. Также нельзя пересчитывать деньги и планировать свои расходы. Несмотря на то, что это первый день недели, денежная энергия работает по-другому. В понедельник можно совершать крупные покупки, которые были запланированы заранее.

Вторник

Второй день недели – идеальное время для покупки или создания денежного талисмана. Это может быть камень или статуэтка, а может у вас есть удачная монета. Талисман может быть любым, но вам нужно чувствовать его необходимость. Во вторник можно давать в долг, но брать ни в коем случае нельзя. Это также касается кредитов и микрозаймов.

Среда

В среду нужно подавать милостыню, так вы преумножите свой доход. Если на улице вы не увидели нуждающегося человека, можно отдать деньги на благотворительность. Делать это нужно из добрых побуждений, а не из желания заработать. Также в среду хорошо приобретать бытовую технику – она будет служить вам долго.

Четверг

Это единственный день недели, когда можно брать и давать в долг. Также в четверг хорошо отдавать долги, так как это деньги вскоре к вам вернутся. Не стоит также торговаться в этот день недели и жадничать – примета гласит, что вы потеряете больше, чем сэкономите. В четверг хорошо тратить деньги на крупные покупки.

Пятница

В пятницу не стоит планировать свои будущие расходы и крупные покупки, но можно запланировать серьезные траты на ближайшее время. Хорошей приметой будет перечитывание денег. Этот ритуал поможет вам добиться большого заработка.

Суббота

В субботу стоит запланировать уборку. Примета гласит, что если вы будете находиться в грязном помещении, то вам грозит бедность. Уборка в этот день сулит финансовое благополучие. Также в субботу хорошо начинать копить деньги. Отложите небольшую сумму и каждую субботу кладите туда столько, сколько сможете. Вы сможете быстро отложить на все необходимое.

Воскресенье

В этот день не стоит совершать крупных покупок, но можно приобретать приятные мелочи для себя. Если в вашем доме скопилось много монет, то лучше отдать их на благотворительность. Воскресенье – хороший день для планирования расходов на неделю. Можно завести несколько конвертов, где будет отложен процент с каждого вашего дохода на определенные нужды.

Читайте также: