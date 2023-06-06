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Денежный ритуал, который поможет найти хорошую работу

6 июня 2023ГаданияМарианна Басс

Если вы относите себя к реалистам и верите, что без хорошей работы богатство не свалится на вас внезапно, то вам идеально подойдет этот ритуал.

Денежный ритуал, который поможет найти хорошую работу
Фото: livemaster.ru

Он нужен тем, кто хочет взять все в свои руки и не будет надеяться на денежную помощь извне.

Этот ритуал поможет найти вам хорошую и высокооплачиваемую работу. А когда ваши траты станут выше, то вы получите повышение и сможете дальше радовать себя и исполнять мечты.

Ритуал стоит проводить еще до того, как вы начали рассылать резюме. Возможно, подходящая работа сама к вам придет. А может это будут несколько предложений. Итог у ритуала будет один – вы сможете найти работу с определенной зарплатой. Это будет либо желаемая должность, либо компания, в которой вы хотите работать. Главное – нужно знать, чего вы конкретно хотите.

Выполнять ритуал нужно рано утром на растущую Луну. Она символизирует начало нового и духовный рост. Возьмите бумагу и напишите на ней желаемую зарплату, обязательно укажите валюту. На другой бумажке укажите желаемую должность или компанию, куда вы хотите устроиться. В бумажках нужно сделать дырки и связать их красной нитью.

Положите связанные бумажки под подушку и подождите сутки. На следующее утро вам нужно зажечь свечу зеленого цвета – она символизирует деньги. Бумажки и красную нить стоит сжечь. Когда вы будете смотреть, как все это горит, представляйте, как на собеседовании вам делают предложение о работе, а вы соглашаетесь.

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