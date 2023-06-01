Троицкая суббота: что нужно делать на кладбище 3 июня

В христианской традиции существуют специальные праздники для посещения кладбищ.

Они называются родительскими субботами. Одна из таких – Троицкая суббота, которая в 2023 году приходится на 3 июня. В эти дни принято посещать кладбища.

Суббота не просто так выбрана в качестве дня поминовения. Именно в праздник Святой Троицы апостолы рассказали миру об Иисусе Христе. Также суббота считается днем сотворения мира и днем покоя.

С самого утра в Троицкую субботу в храмах проходит литургия и панихида. Верующие приходят в церковь и подают записки об упокоении, чтобы имена их близких людей упомянули во время службы. Правильно писать в записке имя человека в родительном падеже.

В родительскую субботу нужно приезжать на кладбище и навещать могилы родственников. На могиле нужно убраться и привести весь вид в порядок. При этом православная церковь призывает не только приводить в порядок могилы родственников, но и заброшенные места захоронения. Не стоит приносить на кладбище еду – это относится к языческой традиции.

Вечером необходимо организовать поминальную трапезу. Первой традиционно на стол должна быть поставлена кутья из пшеницы или риса, а также с добавлением изюма и цукатов. Для поминальной трапезы необходимо приготовить блины, пироги, зеленые щи и овощной суп. Главный принцип организации стола – простота, за столом необходимо помянуть усопших родственников.

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