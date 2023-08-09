Почему нельзя убирать в квартире после полудня

Из-за того, что весь день нагружен делами, люди, работающие в офисе, могут делать уборку только по вечерам.

На самом деле, если у вас не получается распланировать свой график, то лучше отложить наведение чистоты до выходных. Народная примета гласит, что убирать в доме после полудня запрещено.

Нарушение покоя Домового

Еще в древности люди верили в существование Домового. Это – дух, который живет с людьми и следит за порядком. Он может отпугивать нечистую силу или ругаться на тех, кто не содержит дом в чистоте.

Считается, что вечерняя уборка может нарушить покой этого духа. Дело в том, что у него есть свой распорядок дня, который он соблюдает. Любое вмешательство может разозлить Домового или спугнуть. Тогда дом некому будет охранять или дух разозлится на живущую в нем семью.

Уборка достатка и благополучия

Считается, что по вечерам, когда все домочадцы дома, в квартире сосредотачивается благоприятная энергия счастья и достатка. В таком случае, если начать убирать дома вечером, а особенно это касается полов, то можно «вымести» из дома всю энергию достатка и счастья.

Так, все благополучие и жизненная энергия всех людей в доме могла уйти на улицу, где, согласно народным поверьям, по ночам поджидали нечистые силы. Они готовы забрать всю положительную энергию и напитаться ей.

Привлечение внимания темных сил

Так как считалось, что по вечерам на улице начинают разгуливать темные силы, то уборка могла привлечь их внимание и ослабить защиту дома. Люди верили, что злые духи могут поселиться в доме, пугать человека и заражать его болезнями. По этой же причине нельзя было выносить сор из избы вечером.

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