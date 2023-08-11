Почему нельзя оставлять покойника одного после смерти

Традиции и обряды похорон и поминок всегда были важным пластом в русской культуре.

Традиции и обряды похорон и поминок всегда были важным пластом в русской культуре. Люди верили, что после смерти человека нужно соблюдать особые традиции. Они связаны с упокоением души умершего.

Одна из традиций говорит, что покойного нельзя оставлять одного на ночь после смерти. И эта примета имеет свой религиозный подтекст.

Молитвы и близость родных

Религиозное объяснение традиции уверяет, что первые три дня душа покойника проводит рядом со своим телом, наблюдая за родственниками и близкими людьми. Нахождение рядом родных помогает душе перейти в другой мир и делает этот процесс менее болезненным, ведь дух понимает, что он не одинок.

Родные молились у тела усопшего, в некоторых случаях приглашали служителей церкви для того, чтобы они читали молитвы и помогали упокоению души.

Беспокойная душа

Примета гласит, что душа может начать беспокоится, если ее оставят одну, особенно на ночь. В таком случае человек не сможет осознать, что умер. Из-за этого душа останется неупокоенной и будет блуждать по миру людей, так как не сможет отправиться в загробный мир.

Кроме того, душе человека становится радостно от того, что после смерти близкие люди не забыли человека, остаются рядом и отдают дань памяти человеку.

Угроза магических ритуалов

Так как в древности не существовало домов с прочными замками, то любой человек мог зайти в дом. Проститься с умершим приходили все жители ближайших домов – так они почитали память усопшего. Родственники боялись, что под видом знакомого на умершего может воздействовать человек с нечистыми помыслами. Маги и колдуны часто использовали тела усопших для своих ритуалов. Это могло навредить душе человека, поэтому родственники охраняли своего близкого.

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