Как узнать, кем вы были в прошлой жизни

Согласно некоторым восточным религиям, после смерти человек проходит через реинкарнацию – перерождение.

Так он получает новые жизненные уроки и исправляет ошибки прошлого. Когда он преисполнятся в своем сознании и достигнет просветления, то перестанет перерождаться и обретет покой.

Согласно правилам реинкарнации, человек не знает, кем он был в прошлой жизни. Так он заново проходит нужный путь от рождения до смерти. Однако специалисты уверены, что каждый может узнать о том, кем он был раньше.

Дежавю

Если вас слишком часто преследует эффект дежавю, это значит, что вы можете разобраться в том, кем были в прошлой жизни. Это – сигналы, которые человеку посылает подсознание из предыдущего опыта.

Чтобы узнать больше о том, кем вы были в прошлой жизни, нужно постоянно записывать свои эффекты дежавю. Возьмите блокнот и записывайте все, что, как вам кажется, вы уже видели. С помощь этих воспоминаний вы сможете собрать более полную картину о том, кем были в прошлой жизни. Возможно, это поможет вам заново прожить необходимый опыт и понять, какая миссия заключается в существовании на данный момент.

Сны

Эксперты в области экстрасенсорики уверяют, что сны помогают понять, какой была прошлая жизнь человека. Они помогают проникнуть в подсознание, поэтому мозг испытывает все то, что видел человек ранее. Многим людям снится, что они стали животными. Это значит, что они вспоминают свою предыдущую жизнь, которую провели в другом теле. Если человеку снятся незнакомые люди, места и языки, то он проводил свое существование в качестве человека.

Со снами стоит поступать так же, как и с дежавю. Сразу же после подъема записывайте все, что увидели в сновидении – спустя несколько таких процедур вы получите полную картину того, что было перед реинкарнацией.

Настоящие страхи

Считается, что о предыдущей жизни можно узнать по страхам человека. Точнее они помогают узнать, как человек свою жизнь завершил. Тот, кто боится огня, погиб от пожара. Если человек боится высоты, то мог заниматься экстремальным спортом. Тот, кто боится воды, был мореплавателем или занимался судоходством и утонул. Проработав свои настоящие страхи, человек может узнать, кем он был раньше. Однако стоит обращать внимание только на те фобии, которые появились сразу же после рождения.

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