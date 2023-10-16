Несостоявшийся конец света: варианты Апокалипсиса, которые не сбылись

Предсказания об Апокалипсисе есть в разных культурах и у разных народов мира. Все люди верят в разных богов и священные писания могут отличаться.

Предсказания об Апокалипсисе есть в разных культурах и у разных народов мира. Все люди верят в разных богов и священные писания могут отличаться. В некоторых из них подробно описан конец света и даже можно найти дату события.

За последние несколько лет человечество пережило несколько Апокалипсисов – их предсказывали современные пророки и люди из прошлого, но ни один из прогнозов не сбылся.

2000 год

Наступления 2000 года люди боялись, так как были уверены, что случится конец света. Действительно население планеты входило в новое тысячелетие – миллениум, поэтому появилось множество предсказаний, наложенных на дату.

Сначала конец света предсказывали в августе 1999 года. Дату определили благодаря одному из катренов Нострадамуса. Кроме того, дата совпала с солнечным затмением, но ничего не произошло. Тревожным был и последний день 1999 года – люди опасались восстания машин, ядерной войны и масштабного цунами.

2011 год

Предсказание о конце света в 2011 году выдвинул проповедник из США Гарольд Кемпинг. Он утверждал, что изучил Библию и провел свои собственные расчеты, основанные на священных писаниях. Кемпинг утверждал, что 21 мая 2011 года состоится Вознесение Господне, мертвые обретут плоть и воссоединятся с семьями. Сам Апокалипсис был назначен на 21 октября 2011 года.

Это не первое предсказание Кемпинга. До этого он предсказывал конец света в 1993 и 1994 году. Всего на его счету семь провальных предсказаний Апокалипсиса.

2012 год

История о конце света в 2012 году, согласно пророчествам цивилизации майя, была растиражирована так сильно, что в Голливуде даже сняли фильм о конце света под названием «2012». Дата была назначена на 21 декабря 2012 года. Здесь все было по плану: и расшифрованное пророчество, и необычная дата. Однако конец света все-таки не состоялся.

Позднее появились объяснения неточности пророчества. Одни говорили, что древняя цивилизация предсказала не конец света, а смену эпох. Другие утверждали, что Апокалипсис все-таки состоялся, но в другом измерении.

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