Похудение и крепкая память: чем может помочь ароматерапия

Если вы из тех, к кому расслабление приходит только «по праздникам», то пора внести в жизнь коррективы и добавить ароматических ингредиентов.

Различные исследования показали, что определенные ароматы способны помочь справиться с физическими и эмоциональными проблемами.

Эфирные масла, а также их смеси обладают различными эффектами. Все зависит от того, какого результата вы хотите добиться. Допустим, вам необходимо снизить уровень аппетита, для этого лучше всего подойдет грейпфрутовое масло. Считается, что если вдохнуть его запах за 15 минут до приема пищи, то вам больше не понадобятся большие порции еды.

С помощью смешивания различных эфирных масел, можно получить более эффективный продукт для определенной цели, к примеру, для снятия нервного напряжения.

Как правило, для позитивного результата нужно использовать растительное масло. Неразбавленные эфирные масла могут привести к раздражению, поэтому лучше уменьшить риск и разбавить его базовым растительным маслом. Если у вас чувствительная кожа, то лучше проверить на небольшом участке руки, какая будет реакция, прежде чем применять продукт обширно. Растительные масла также могут быть разными и очень важно подобрать то, которое подойдет именно вам.

Лаванда

Самое известное масло, служащее для снятия стресса. Лаванда также хорошо помогает при бессоннице, сильных головных болях и депрессии.

Пачули

Если вы ребенок 1960-х, то этот аромат принесет ностальгию. Масло пачули довольно популярное, так как помогает снять боль и тоску.

Роза

Для женщин это масло особенно полезно, так как помогает справиться с ПМС и различного рода стрессом.

Петрушка, шалфей, розмарин

Ароматерапия с применением этих масел рассчитана на закрепление памяти.

Мирра(смола)

Если у вас намечена важная встреча и вы никак не можете взять себя в руки, то масло мирры – это то, что вам нужно! Оно помогает успокоиться и чувствовать себя увереннее.

Базилик

Когда вы устали и не можете сосредоточиться, то базилик станет лучшим помощником. Он активирует работу мозга и приободрит вас.

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