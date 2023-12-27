Притягиваем удачу и деньги: новогоднее гадание на пирожках и шампанском

Ночь наступления Нового года – волшебное время, в которое сбываются все желания.

Согласно народным поверьям, гадать нужно в Рождество, но новогодние предсказания тоже имеют свойство сбываться. Поэтому не отказывайте себе в возможности узнать свое будущее. А мы расскажем, как это сделать.

Как подготовиться к гаданию

Гадать нужно в первые 2-3 часа после полуночи. Найдите тихое и темное место, вдали от окружающих. Если вы в загородном доме, то идеально подойдут баня, чердак или подвал. В квартире можно сесть в соседней комнате, подальше от празднования.

Даже если вы скептически относитесь к гаданиям и совершаете ритуал в шутку, то все равно настройтесь на свой вопрос. Чем подробнее вы его зададите, тем точнее будет ответ.

Существует огромное количество разных способов гадать. Предлагаем вам попробовать два необычных варианта – на пирожках и на шампанском.

Как гадать на пирожках

Перед празднованием Нового года испеките пирожки с разной начинкой. Пирожков должно быть столько же, сколько и гостей за новогодним столом. Старайтесь сделать так, чтобы начинка не повторялась, но если гостей очень много, то можно сделать несколько повторяющихся начинок.

После боя курантов можно разобрать пирожки, но «открывать» их и есть можно только в тот момент, когда человек останется в одиночестве. Никому нельзя говорить о том, какая попалась начинка – иначе гадание не сбудется.

Расшифровка начинок:

мясо – удача и прибыль;

грибы – долгожданное путешествие;

горох – придется учиться финансовой грамотности;

капуста – улучшится здоровье;

картошка – успех в делах и личной жизни;

сладкая начинка – романтическое приключение.

Как гадать на шампанском

Для этого гадания понадобятся бокалы с шампанским, которые точно есть на каждом новогоднем столе, и плитка шоколада. Разделите плитку на кусочки и раздайте каждому гостю. Пусть они окунут кусочки шоколада в бокалы с шампанским. То, как поведет себя шоколад в бокале – таким и будет год.

Если шоколад опустился на дно – год будет полным веселья и приключений. Если кусочек поднялся на поверхность – ждите сюрприз или неожиданные подарки. Прилипший к стенке шоколад предвещает новое знакомство, которое произойдет в наступающем году.

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