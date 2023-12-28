Заглядываем в будущее: гадание на снегу и яблоках

Узнать о том, что ждет вас в новом году можно не только, загадывая желание.

Новогодняя ночь – время, когда энергия на Земле очень сильная. Поэтому гадать можно в первые 2-3 часа после наступления нового года. Такие гадания помогут узнать, сбудутся ли ваши желания, а также расскажут о том, что ждет в наступающем году.

Гадание на снегу

Если вы выходите праздновать Новый год на улицу после того, как встретили его дома, то этот вариант точно для вас. Идеально, если вы отмечаете в загородном доме, но это гадание также можно провести и в черте города. Главное – недалеко от дома в безлюдном месте.

Найдите большой и ровный сугроб и упадите в него. После этого встаньте и идите домой, не оглядываясь. На утро вернитесь к месту сугроба и рассмотрите след, который вы оставили. Если он ровный и красивый, то в году вас ждет удача и процветание. Глубокий след говорит о том, что счастья в личной жизни в ближайшее время не будет. Если след замело или его затоптали, то ждите в новом году проблем.

Гадание на яблоках

В год древесного Дракона на стол стоит положить больше растительной пищи. Астрологи рекомендуют выбирать блюда с овощами и фруктами. Если вы планируете делать фруктовую тарелку, то обязательно купите яблоки – с их помощью можно гадать.

Возьмите небольшое яблоко и разрежьте его горизонтально пополам. Рассмотрите узор, который образуют косточки. Если в разрезе у яблока звезда правильной формы, то вас будет ждать удача в новом году, а все ваши желания, загаданные под бой курантов, исполнятся. Если красивой звезды не вышло – ждите следующего года.

Читайте также: