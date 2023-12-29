Вместо шампанского: как загадать желание под бой курантов

Сжигание записок и выпивание пепла с шампанским – самый популярный способ загадывать желание под бой курантов на Новый год.

Если вы уже проверяли этот способ на себе, и он не сработал, то есть и другие варианты загадать желание в момент наступления Нового года.

Стул

Нужно встать на стул, на котором вы сидели весь вечер перед Новым годом. Вставать надо во время боя курантов. В этот же момент произнесите про себя самое заветное желание и представьте, как вы оказались в своих мечтах. Например, отправились в путешествие в желанную страну, едете в новой машине или заходите в новую квартиру. Чем яснее вы представите себя в другом амплуа, тем выше вероятность того, что желание сбудется.

Записка

Возьмите пустую бутылку из-под шампанского. Обычно таких много рядом с новогодним столом. Под бой курантов вам нужно взять бумагу и написать на ней все свои желания. Пока часы бьют 12, сверните бумагу и положите в пустую бутылку из-под шампанского. Закупорьте ее и поставьте в дальний угол шкафа – в течение 12 месяцев загаданное исполнится.

Подушка

Подготовьте 12 разных записок. Во время боя курантов напишите на них 12 желаний. Одна записка – одно желание. Пока куранты отбивают приход Нового года, сверните записки и положите под подушку. Утром первого января вытяните одну из записок. То желание, которое вам попалось, обязательно сбудется.

Свеча

Перед праздником купите свечу. Она может быть красивой и новогодней, а может – очень простой. Берите ту, которая вас притянет. Зубочисткой или ножом напишите на свече свое желание и зажгите свечку в новогоднюю ночь. Если она простоит до конца праздника и полностью сгорит, значит, желание сбудется. Если свеча потухнет или не успеет догореть, пока не разойдутся гости, то в этом году желание не сбудется или вы встретите препятствие для его реализации.

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