Кто такая Мари Ленорман и почему ее карты говорят правду

Судьба великой гадалки и правила чтения ее колоды карт.

К тому времени, когда Мари-Анна Ленорман познакомилась с Роз Богарне и предсказала ей блестящее будущее (впоследствии эта дама стала известна как Жозефина Бонапарт, императрица Франции), гадание на картах существовало в Европе уже более 400 лет.

Итак, удивительная истортия госпожи Ленорман, чьи карты менее популярны, чем Таро, но именно на них она сумела предсказать взлет, падение и смерть великого Наполеона.

Ленорман родилась в 1772 году и с ранних лет знала, что у нее есть дар. На протяжении всей своей жизни она предсказывала судьбы многих, в том числе, важных людей и грандиозные события. Ее жизнь — это множество поворотов: от обучения в монастырской школе до гадания для богатых и знаменитых, тюрьмы и мировой славы. Она умерла богатой дамой, не оставив наследников, кроме племянника-зануды, который сжег все ее вещи (правда, от сжигания полученных в наследство денег он, впрочем, воздержался).

Пророческие начинания

После смерти матери и отца Ленорман в возрасте пяти лет была помещена в монастырскую школу. По сохранившейся легенде, девочка предсказала смещение настоятельницы бенедиктинского монастыря, а затем назвала ее преемницу. В то время ей было 7 лет. Это положило начало ее пути к тому, чтобы стать одной из самых известных гадалок Франции и по сей день.

Жизнь, тюрьма и слава в Париже

В возрасте 14 лет Мари-Анна отправилась в Париж. Здесь она оттачивала свое мастерство гадалки. Изучая целый ряд предметов (математику, астрономию, секреты греческих и римских оракулов, тайны друидов, гадания, еврейскую каббалу и гороскопы), она стала экспертом в эзотерических практиках.

Когда девушке исполнилось 17 лет, она начала профессионально заниматься гаданием. Это ремесло тогда во Франции было незаконным, поэтому мадемуазель Ленорман официально открыла книжный магазин, чтобы избежать порицания со стороны властей. Впрочем, это прикрытие помогало не слишком хорошо: она попадала за гадание в тюрьму в 1774, 1803 и 1809 годах.

Около 40 лет она прожила в доме 5 по улице Турнон, а над ее дверью красовалась надпись «Мадемуазель Ленорман, библиотекарь». Когда посетители звонили в дверь, им отвечал слуга. Затем их проводили в квартиру, которую описывали как «ничего необычного», потому что самым интересным в ней была книжная полка, на которой стояло тридцать или сорок книг, состоявших в основном из собственных работ мадемуазель Ленорман и нескольких других на кабалистические темы.

Благодаря своим способностям к гаданиям Ленорман сколотила небольшое состояние. Она владела несколькими объектами недвижимости, включая дома и земли в Аленсоне, замок в Пуасси и впечатляющий дом в Париже на Рю де ла Санте. Она также обладала большой коллекцией очень хороших картин.

Ленорманд умерла 25 июня 1843 года в Париже. Газеты писали о ее состоянии, называя сумму 500 000 франков. Поскольку Мари-Анна так и не вышла замуж, ее наследство досталось единственному оставшемуся родственнику, племяннику. Он был набожным католиком и не верил в гадания, поэтому уничтожил всю оккультную атрибутику и бумаги своей тети. Вот уж ирония судьбы!

Отличие карт Ленорман

Колода Ленорман состоит из 36 карт, ее можно изготовить самостоятельно на основе обычной колоды игральных карт, только взять нужно новые, конечно.

Карты Ленорман имеют больше базовой символики, чем Таро, что делает их более легкими для чтения. Каждой карте присвоено одно значение, которое понятно интуитивно и не требует особых эзотерических знаний.

За счет меньшего количества карт, чем в Таро, требуется меньше времени для запоминания их значения. Все они делятся на три части: позитивные, негативные и нейтральные карты, но в зависимости от расклада и соседних карт, символы будут иметь разное значение.

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