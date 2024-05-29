Бесплодие и депрессия: как понять, что на человеке есть родовое проклятие

Родовое проклятие имеет серьезное негативное влияние на человека.

Это одно из самых тяжелых воздействий, снять которое может только опытный маг. Дело в том, что цель родового проклятия – истребить весь род человека, то есть последствия влияния могут доходить до далеких потомков. Кроме того, «симптомы» родового проклятия легко спутать с неудачей, ленью и стечением обстоятельств.

Иногда родовое проклятие вступает в силу по мере достижения человеком определенного возраста. Поэтому если раньше у вас все было хорошо, а потом внезапно начались проблемы, стоит задуматься о наличии родового проклятия.

Психические расстройства

Психические расстройства часто сопровождают родовые проклятия. Если невозможно найти причину угнетенного состояния человека, то, возможно, проблема кроется в совсем другом. Человек получает эту предрасположенность с рождения и уже в детстве можно заметить психологическую нестабильность. Если в будущем симптомы развиваются, то необходимо пройти полноценное обследование у врача. Чаще всего родовому проклятию сопутствуют депрессия, тревожность и шизофрения.

Бесплодие

Так как родовое проклятие направлено на истребление рода, люди, подверженные негативному воздействию, имеют проблемы с зачатием ребенка. Такому симптому подвержены и женщины, и мужчины. Важный критерий влияние магии – невозможность найти причину бесплодия. Если вы давно хотите ребенка, а врачи разводят руками, то это явный симптом проклятия на вашем роде.

Тяжелые заболевания

Если представители одного рода имеют одинаковые тяжелые заболевания, это тоже признак родового проклятия. Это также связано с истреблением рода – негатив заключается в том, чтобы человек скончался еще до того момента, как создаст свою семью. В таком случае заболевания у каждого потомка идентичные и развиваются стремительно. Врачи назначают поддерживающую терапию, но излечить полностью болезнь не могут – в этом и заключается главная опасность.

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