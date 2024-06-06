Основные ошибки при гадании на Таро и как их избежать

И у новичков, и у опытных людей бывают ошибки.

Особенно это связано со сферами, где нет точных результатов. К ним относится и Таро. Вы могли ошибаться в трактовках и раскладах, повторять эти недосмотры раз за разом.

Чтобы обезопасить себя от ошибок, нужно понимать, какие варианты возможны. Рассказываем о том, как не просчитаться при гадании на картах Таро, а также о том, что может повлиять на конечную трактовку.

Проекция своих желаний

Все мы люди и от своих мыслей может быть непросто абстрагироваться. Начинающим практикам это сделать тяжело, поэтому часто на трактовку могут влиять желания того, кто гадает. Это может оставить негативное впечатление, поэтому важно уметь правильно настраиваться на сеанс.

Для начала попробуйте медитации. Это – эффективный способ не только узнать больше о себе, но и абстрагироваться от жизненных проблем и текущих желаний. Старайтесь выкинуть все мысли из головы и сосредоточиться на картах. Еще один способ – сделать то, что вам нравится, прямо перед сеансом. Если вы хотите что-то прямо сейчас, то лучше сделать, купить или съесть, иначе это может повлиять на результат гадания, так как вы зациклитесь на одной и той же мысли.

Недостаточная подготовка

Перед каждым сеансом важно чистить голову, карты, и повторить значение всех арканов. Это нужно для того, чтобы во время гадания человек не стрессовал, не нервничал и не отвлекался. Решите все срочные проблемы, проветрите голову от собственных проблем и подготовьте все необходимое. Во время сеанса с вами должны быть ваши энергетические талисманы. Также не забудьте подкрепиться, так как гадание сильно истощает организм.

Уберите с рабочего места все лишнее, сфокусируйтесь только на себе и картах. Если вы гадаете себе, то подготовьте четкие вопросы, на которые вы хотите получить ответ. После этого можно начинать сеанс.

Интерпретация карт в изоляции от контекста

Помните, что карты Таро вне зависимости от расклада необходимо читать комплексно. Одна карта может дополнять другую и наоборот. Поэтому при раскладе всегда смотрите не на одну карту, а на несколько – каждая из них будет символизировать что-то одно, но вместе у них может оказаться совсем другое значение.

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