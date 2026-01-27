ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Что нельзя делать, чтобы не прожить год в долгах

27 января 2026ГаданияМарианна Басс

В эзотерике деньги рассматриваются не только как средство обмена, но и как форма энергии, напрямую связанная с личными установками, ритмами времени и соблюдением определенных циклов.

Что нельзя делать, чтобы не прожить год в долгах
Фото: Фотограф: Karolina Grabowska

Начало года — особенно период с середины января, когда завершается инерция праздников и включается «рабочая» карма года, — считается моментом закладки финансового сценария на ближайшие 12 месяцев. Именно в это время приметы, запреты и поведенческие мелочи имеют усиленное значение.

Считается, что ошибки, допущенные в этот период, формируют устойчивую модель: долги начинают «липнуть», деньги уходят быстрее, чем приходят, а финансовая нестабильность становится фоном года.

Нельзя начинать год с жалоб на деньги

Одна из самых устойчивых примет связана с речью. Не рекомендуется вслух жаловаться на нехватку денег, рост цен, долги и бедность. В эзотерике слово рассматривается как форма фиксации реальности: то, что многократно проговаривается, закрепляется как программа.

Считается, что в начале года жалобы работают как «финансовое заявление Вселенной», в котором человек сам подтверждает сценарий нехватки. Особенно опасны фразы вроде «в этом году будет тяжело», «денег опять не будет», «я вечно в долгах».

Нельзя отдавать последнее и занимать из нужды

Нельзя отдавать последние деньги и нельзя брать в долг из состояния страха. Если человек занимает или отдает деньги, испытывая тревогу, он символически подтверждает отсутствие внутреннего ресурса.

Эзотерически считается, что такие действия формируют энергетическую воронку: долги возвращаются медленно, а новые обязательства появляются быстрее. Особенно нежелательно занимать деньги «до зарплаты» в первые недели после праздников — это закрепляет модель постоянного дефицита.

Нельзя хранить беспорядок в кошельке и документах

Финансовая энергия тесно связана с порядком. Примета гласит: как выглядит кошелек в январе, так будут вести себя деньги весь год. Разорванные купюры, старые чеки, ненужные карты, хаотично сложенные деньги — все это символизирует утечку ресурса.

Рекомендуется провести ревизию: убрать лишнее, аккуратно разложить купюры, избавиться от пустых чеков. Нельзя относиться к кошельку небрежно — считается, что деньги «уходят» от места, где их не уважают.

Нельзя тратить деньги импульсивно после праздников

Еще одна важная примета связана с необдуманными тратами. В первые недели года, особенно после середины января, нельзя покупать вещи из состояния компенсации: «порадовать себя», «заглушить тревогу», «отпраздновать окончание праздников».

Эзотерически такие траты считаются продолжением хаоса праздничного периода. Они формируют сценарий, при котором деньги уходят на эмоции, а не на развитие. Если человек не может остановиться и продолжает тратить импульсивно, год часто проходит под знаком постоянной нехватки.

Нельзя игнорировать старые долги и обязательства

Считается крайне неблагоприятным входить в новый год, не закрыв старые долги — не только финансовые, но и моральные. Любые «зависшие» обязательства начинают напоминать о себе с удвоенной силой.

Примета гласит: если старые долги игнорировать, они будут множиться. Даже небольшой платеж или попытка договориться считается энергетически правильным шагом, который останавливает рост долговой кармы.

Нельзя обесценивать свой труд в начале года

Многие приметы связаны не с деньгами напрямую, а с самооценкой. В начале года, начиная с середины января, нельзя соглашаться на работу или услуги «за спасибо», если внутри есть ощущение несправедливости.

Эзотерически это формирует установку: мой труд не стоит денег. Такая программа быстро отражается на доходах и приводит к ситуации, когда человек работает много, а получает мало.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиЧто нельзя делать, чтобы не прожить год в долгахЛюбовный гороскоп на 28 января 2026 года для каждого знакаФинансовый гороскоп на 28 января 2026 года
Гадания
Родовая карма: какие ошибки предков влияют на вашу судьбу
Родовая карма: какие ошибки предков влияют на вашу судьбу
Гадания
Экстрасенс Миронова рассказала, способствует ли лысина успеху мужчин
Экстрасенс Миронова рассказала, способствует ли лысина успеху мужчин
Политика конфиденциальностиУсловия использования