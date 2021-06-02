Что такое дома гороскопа и для чего они нужны

В астрологии существует понятие домов гороскопа. Что это такое? Похожи ли они на обычные дома?

Вся ваша карта (натальная карта, мы о ней уже неоднократно писали в наших статьях, и есть ваш гороскоп) поделена на двенадцать секторов – домов гороскопа.

Каждый дом отвечает за определенную сферу жизни. Например, первый дом показывает, как вы выглядите и какими хотите предстать перед миром. От знака зодиака, в котором расположен дом, зависит то, как будет окрашена та или иная сфера вашей жизни.

Итак, домов всего 12. Какие же именно области нашей жизни рассматривает астрология? Про первый мы уже знаем, поэтому начнем со второго. Второй дом гороскопа заведует материальными благами, которые у нас есть (или которых у нас нет), а также здоровьем человека. Третий дом показывает наше мышление и контактность (низкая она или высокая, какие особенности).

Четвертый – нашу семью и то, что скрыто от посторонних глаз. Пятый – нашу любовь и страсть, творческую сферу. Шестой – работу, область каждодневного труда. Седьмой дом олицетворяет все то, что противоположно нам: это наши враги и партнеры. Восьмой дом отвечает за судьбу, рок и прочие неожиданности. А также за большие деньги (действительно большие). В ведении девятого дома – высшее образование и нравственность, наши отношения с религией и законом. Десятый дом – высшая точка гороскопа – наше проявление во внешнем мире, вершина нашей профессиональной (и не только) жизни. По одиннадцатому дому идут все неформальные связи и наши друзья-единомышленники. Двенадцатый дом заключает в себя все тайны и секреты, то, о чем мы не можем ни с кем поделиться. Это и страхи, и надежды, и самая настоящая любовь.

Удивительно, как точно иной раз планеты, попавшие в тот или иной дом гороскопа, описывают то, что происходит с нами в определенный отрезок жизни. Очевидно также, что каждый человек может добиться заметного успеха в каких-то определенных сферах жизни – в тех, где планеты встали наиболее гармонично. Конечно, не стоит зацикливаться на знаках на карте, однако такой вариант рассмотрения своих сильных сторон – крайне захватывающая штука.