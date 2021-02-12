Предсказание ливанской ясновидящей на 2021 год

Предсказания будущего всегда будоражили умы людей, и в каждую эпоху были свои прорицатели: Нострадамус, Ванга, Вольф Мессинг.

По прошествии многих лет человечество убеждается, насколько точно и правильно эти люди «видели» будущее сквозь годы. Среди наших современников тоже есть «пророки», например, ливанская ясновидящая Лайла Абдель Латиф. Она родилась в 1958 году в Бейруте. Как позже оказалось, унаследовала дар ясновидения от своего отца, который занимался целительством и был широко известен в стране. В молодости Лейла пробовала карты таро, изучала астрологию и различные эзотерические практики, но быстро пришла к выводу, что никакие специальные «инструменты» ей не нужны: она «видит» грядущие события. Ее первым детским предсказанием было «видение» о том, что ее дедушка не вернется из паломнического хаджа. Лейла пыталась предупредить родных, но ей не поверили. После гибели дедушки к ее словам стали прислушиваться сначала близкие и друзья, а потом о ней узнали окружающие.

Лайла Латиф не чужда политике и благотворительности: с 2016 года является послом Всемирного фонда беженцев в Ливане. Именно поэтому ее предсказания часто касаются этих сфер. Что касается прогнозов на наступивший год, ясновидящая уверена, что спокойным он не будет.

Предсказательница уверена, что ситуация с пандемией улучшится к концу лета, благодаря вакцинации. Однако, вирус полностью не исчезнет и будет мутировать, но к середине осени он будет взят под контроль, потому что появится новое эффективное лекарство.

На смену коронавирусу придет компьютерный вирус, который нанесет серьезный ущерб цифровым базам данных по всему миру.

Вследствие пандемии и упадка экономик, миру грозит ухудшение качества жизни, рост социальной напряженности практически во всех странах. Беспорядки продолжатся в разных странах, но особенно интенсивными они обещают быть, по мнению ясновидящей, в США и Китае. На Ближнем Востоке ситуация станет гораздо более напряженной, вплоть до начала очередной войны. Ясновидящая надеется, что благодаря ее предвидению, этого удастся избежать.

Лайла Латиф говорит о том, что в наступившем году она «видит» серьезные проблемы с экологией: как техногенного порядка, так и климатического. По ее мнению, год будет крайне жарким и богатым на природные катаклизмы, которые внесут свой вклад в ухудшение экономической ситуации.

Будем рассчитывать, что страшные прогнозы ливанской ясновидящей так и останутся прогнозами.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог