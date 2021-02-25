Приберегите энергию для вечера — любовный гороскоп на 26 февраля

Сегодня вас ждет обалденный романтический сюрприз ближе к ночи.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам придется приложить усилия к выравниванию отношений или преодолеть в любви препятствие. Отказаться от борьбы или последней попытки для многих Овнов означает поражение или потерю вложений, что не входит в их планы и может ударить по самолюбию. Новый взгляд на ситуацию появится к ночи.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы не намерены отступать и способны упрямо стучаться даже в закрытые двери. Звезды советуют им не отказываться от своих желаний, но сменить тактику: уже на подходе ситуация, меняющая кое-что к лучшему. Имейте терпение - и ближе к ночи будете наслаждаться приятным подарком.

Близнецы

Близнецам звезды подсказывают, что атмосфера этого дня не слишком удачна для любовного общения и свиданий. Вечер подчеркнет вынужденные перемены в настроении или планах. Изменения окажутся если не приятными, то полезными, а неловкость исчезнет, если вы верно расставите приоритеты на данный момент.

Рак ‌‌

Сегодня влюбленные Раки надеются на чудо, но оно где-то плутает и не спешит им навстречу. Звезды обещают, что любовная удача посетит вас вечером, советуют не терять надежду и верить внутреннему голосу. Вечерние события убедят вас, что исполнение желаний возможно и мелкие чудеса иногда случаются.

Лев ‌‌

Сегодня влюбленным Львам следует быть осторожнее: любой их неверный шаг сломает хрупкий баланс и спровоцирует бурю. Можно испортить то, что досталось с трудом. Не испытывайте терпение и великодушие партнера: оно может иссякнуть в любой миг. Перед сном утешьте себя чем-то приятным, цените мелочи.

Дева ‌‌

Пока не настал вечер, Девы заперты в полосе любовных неудач, в чем далеко не всегда виноваты они сами: не исключена зависимость от роковых обстоятельств и навязанных сценариев. Зато закончится день именно так, как мечталось многим Девам: любовной гармонией и приятными тайными знаками внимания.

Весы ‌‌

Утром партнер продемонстрирует Весам не самые лучшие свои качества, но вечером акценты изменятся и недостатки внезапно станут достоинствами - в затруднительной ситуации многие Весы получат от любимого человека поддержку. Возможно, он привезет лекарство, погуляет с питомцем или подменит на работе.

Скорпион

Этот день навязывает влюбленным Скорпионам режим риска без гарантий успеха. Их борьба, бунт или инициатива закончится не слишком удачно. Но вечером они вдруг получат утешительный приз, шанс залечить раны или исправить промах. До них, наконец, доберутся флюиды чужой любви, симпатии или сочувствия.

Стрелец

Сегодня звезды создают влюбленным Стрельцам помехи и заставляют нервничать. Велик риск задержаться в пути, столкнуться с загадкой. Что это было и в чем сермяжная правда пройденного теста, покажет вечер. Важно, чтобы суета не была злой шуткой, иначе Стрелец обидится на пассию или даже на весь мир.

Козерог

Пока не настал вечер, Козерогам стоит воздержаться от любовных авантюр и не увлекаться романтической инициативой: победа невозможна или достанется дорого. «Зеленый свет» в делах сердечных звезды включат представителям этого знака ближе к ночи, именно тогда им и следует реализовывать свои желания.

Водолей

Водолеям сегодня не стоит надеяться на любовную идиллию. Все еще в силе сценарий спора, соперничества, показухи, игры или ревности. Но звезды намекают, что в отношениях появляются и другие моменты, просто их трудно заметить в пылу сражения. Многие Водолеи увидят их вечером, когда немного остынут.

Рыбы ‌‌

Утром и днем Рыбам не до романтики (той, о какой они грезят). А если и до нее, то попытка сделать мечту реальностью их разочарует. Звезды советуют приберечь энергию до вечера: в конце дня реализовать красивые фантазии станет проще, так как схлынет поток дел, удастся расслабиться и получить отклик.