Захлеснет волна чувств и эмоций – гороскоп на март

В марте движение планет будет иметь ряд характерных особенностей.

Прежде всего, следует отметить, что в течение всего месяца все планеты будут иметь директное направление движения. Это достаточно редкое явление, поскольку обычно бывает так, что от одной до пяти планет двигаются ретроградно. Когда же все планеты двигаются директно, реализация планетных принципов проходит более естественным и адекватным образом.

С 4 по 15 марта большая часть планет – 4 планеты – будет проходить по знакам Воздуха. Это усиливает информационный обмен и коммуникационные связи между людьми. В обществе доминируют разум и принцип целесообразности.

С 16 по 20 марта доминирует стихия Вода – 4 планеты в водных знаках. Этот отрезок времени характерен преобладанием эмоций в поведении людей. В остальное время месяца нет явно доминирующих стихий, и планеты распределяются более равномерно по стихиям. Ярко выраженных аспектов между дальними планетами в марте не наблюдается – значит, ничего принципиально нового в этот период не привносится. Все идет и развивается в соответствии с ранее проявленными аспектами. Личностные планеты в течение месяца делают три ингрессии, переходя в другие знаки зодиака.

4 марта Марс переходит из Тельца в Близнецов. Стиль поведения многих людей может стать не столь упрямым и ориентированным на материальные ценности. На первый план выходит стремление к общению и обмену информацией. Наряду с этим может усилиться конфликтность, особенно на вербальном и ментальном уровне взаимодействия между людьми.

С 16 марта Меркурий перейдет из Водолея в Рыбы. Характер мышления людей может стать более эмоциональными, образным и пристрастным. На объективность в суждениях рассчитывать не приходится.

С 21 марта Венера переходит из Рыб в Овен. В любви и в романтических отношениях в обществе начинают больше ценить открытый и прямолинейный стиль демонстрации чувств. А проявление рыбьей нежности и мягкости в любви отходит на второй план. Вместе с тем характер любовных и партнерских отношений может стать более честным и бескомпромиссным. Наиболее удачные дни в марте: 3, 4, 16, 21, 26. Напряженные дни: 10, 13, 23, 24, 19.

Овен

В начале и середине марта Овны могут почувствовать тягу к спокойному и уединенному образу жизни. В идеале для вас было бы органично полностью уединиться от шума и суеты окружающего мира и сосредоточиться на духовных практиках. Вы можете существенно продвинуться в деле самосознания и умения контролировать состояние своего организма и эмоций. Используя внутренние психические и духовные ресурсы, вы способны мотивировать и мобилизовать себя на какое-нибудь серьезное дело. Вообще, вас может заинтересовать все загадочное, тайное и неосознаваемое. Вы преуспеете в изучении психологии, эзотерики и восточных духовных практик типа йоги, цигуна, пения мантр, медитации на воде. В более обыденном варианте этот период благоприятствует тайной теневой деятельности и способности оказывать незаметное влияние на происходящие события. Это прекрасное время для «серого кардинала», который может вершить большие дела, оставаясь в тени. Если у вас есть тема, которую от вас тщательно скрывали, то на этих днях вы сможете провести расследование, и все тайное станет явным. Неплохо пойдут дела на удаленной работе. В 20-х числах марта ваши приоритеты могут поменяться и вы выйдете из добровольного затворничества. В этот период доминирует стремление проявить себя и активно контактировать с окружающими. Возрастает роль дружеских контактов и общения с окружающими. Вам могут активно помогать и оказывать поддержку в любых ваших инициативах. Успешно проходят поездки, учеба и обмен мнениями. Наиболее удачные дни в марте: 3, 4, 16, 21, 26. Напряженные дни: 10, 13, 23, 24, 19.

Телец

В начале и середине марта Тельцам будет сопутствовать удача. Многие актуальные вопросы будут решаться сами собой, без активного вашего вмешательства, за счет благоприятно сложившихся обстоятельств. Активизируются ваши контакты с друзьями и подругами. Вас могут чаще приглашать на дружеские вечеринки или в увеселительные поездки. Особенно активно пойдет ваше общение в интернете. На форумах и в социальных сетях, в группах и сообществах вы можете быть вовлечены в обсуждение волнующих вас вопросов. Благодаря такому интенсивному общению вы сможете познакомиться с новыми виртуальными друзьями. Если вы занимаете активную жизненную позицию и имеете увлечения, то можете вступить в неформальный клуб с единомышленниками, обрести широкий круг знакомств с теми людьми, которых волнуют те же вопросы, что и вас. Например, вы можете найти себе применение в каком-нибудь волонтерском движении. И вместе с коллективными движениями вы будете чувствовать себя более уверенно. Ваша самооценка во многом повысится за счет поддержки друзей и единомышленников. Благодаря любознательности и активным контактам вы сможете расширить свой кругозор и начать лучше разбираться в глобальных вопросах. В 20-х числах марта ваши приоритеты могут поменяться, и вы можете отойти от активного участия в дружеских контактах. В эти дни вы будете особенно ценить спокойный и уединенный образ жизни. Возможно, накопится усталость от бурной деятельности и множества впечатлений, и захочется взять паузу на переосмысление полученного опыта. С другой стороны усиливается потребность разобраться в самих себе, в своих истинных внутренних потребностях. Это прекрасное время для занятий духовными практиками, такими как йога, цигун, пением мантр, медитация или аутогенные тренировки. Путь к пониманию себя идет через самоуглубление и самопознание в спокойной уединенной обстановке. Хорошо, если у вас есть возможность уединяться и побыть наедине с самими собой. Также вы сможете восстановить душевное равновесие в контакте с природой, во время прогулок в лесу или парке. Наиболее удачные дни в марте: 2, 3, 4, 18, 30. Напряженные дни: 6, 13, 14, 23, 24.

Близнецы

Близнецы в начале и середине марта будут настроены на активную деятельность, направленную на достижение поставленных целей. Возможно, в этот период вы сумеете обратить на себя внимание влиятельных людей и сможете установить с такими людьми доброжелательные отношения. Вам могут оказывать поддержку, протекцию, давать рекомендации и в целом обеспечивать вам благоприятные внешние условия для продвижения к намеченным целям. При этом вам требуется самим проявлять готовность пойти на перемены и быть готовыми принять эти перемены. В частности, если речь идет о карьерном продвижении, то вам могут предложить более ответственную и статусную должность и вам потребуется мобилизовать свои внутренние ресурсы, чтобы справиться в новыми вызовами. Возможно, вы получите в свое распоряжение более широкие полномочия, и вам потребуется суметь правильно распорядиться ими. А для этого необходимо проявлять смелый и конструктивный подход. В общем смысле этот период располагает к избавлению от всего, что устарело и перестало быть эффективным. Берите курс на активное обновление реалий своей жизни. Избавляйтесь от вредных привычек и прививайте себе полезные привычки. Так вы сможете стать более эффективными и результативными. В 20-х числах марта наступает полоса тотального везения во всем. Можно попытать удачу и купить лотерейный билет – вероятность выигрыша повышается в эти дни. Также активизируются ваши дружеские контакты. Вы будете ощущать мощную поддержку друзей и единомышленников. Для большего позитивного эффекта вам требуется самим проявлять инициативы. Наиболее удачные дни в марте: 4, 5, 21, 22, 30. Напряженные дни: 9, 13, 23, 24, 25.

Рак

В начале ив середине марта Раки смогут повысить свой авторитет в обществе. Во многом это может быть обусловлено тем, что вы будете активно участвовать в общественной жизни, щедро делясь с окружающими своими знаниями и опытом. Это прекрасное время для преподавательской деятельности, публикации статей в средствах массовой информации и в интернете, организации и проведения лекций, конференций, вебинаров. Ваши мысли и идеи будут пользоваться популярностью у целевой аудитории. Это прекрасное время для старта своего сайта, в котором вы собираетесь продвигать свои идеи или свой бизнес. Ориентируйте себя на активный обмен мнениями с людьми из других стран и регионов. Так вы скорее расширите свой кругозор и станете лучше разбираться в происходящем. Другим позитивным направлением является поиск себе пары для личной жизни. Вы можете и тут использовать возможности интернета для знакомств с представителями противоположного пола. У вас могут начаться виртуальные романтические отношения, которые вскоре могут перейти в реальные отношения. Для супружеских пар хорошее время для совместных путешествий и обряда венчания. В 20-х числах марта звезды ждут от вас активной деятельности, направленной на достижение поставленных целей. Используйте методы мягкой силы, убеждайте оппонентов в своей правоте – так вы будете более эффективными. Вам может оказать поддержку влиятельный покровитель. Складываются благоприятные условия для карьерного продвижения. Наиболее удачные дни в марте: 2, 3, 4, 18, 26. Напряженные дни: 6, 9, 14, 23, 24.

Лев

У Львов в начале и середине марта благоприятный период для перестройки своего образа жизни. Если вы стремитесь сделать свою жизнь более продуктивной и готовы прикладывать к этому усилия, то сейчас самое время начинать действовать. Прежде всего, это продуктивное время для борьбы с вредными привычками. Вы сможете относительно безболезненно покончить с некоторыми вредными привычками типа курения или просиживания за полночь в интернете. Параллельно вы сможете внести изменения в свой повседневный режим дня, сделав его более результативным с точки зрения здоровья и деловой активности. Возьмите себе за правило ложиться спать и просыпаться строго в одно и то же время – такое новшество в данный период может закрепиться в вашем новом образе жизни. Также хорошо начать посещать фитнес, делать регулярно пробежки, проходить процедуру закаливания. Все это поможет вам мобилизовать свой организм и стать более эффективными в делах. Удачное время для смены места работы и наведения порядка в окружающем вас жизненном пространстве. Избавляйтесь от старых ненужных вещей, очищайте квартиру от всего лишнего – так вы впустите свежую энергетику в свою жизнь. В 20-х числах марта хорошо переключить внимание на учебу и расширение кругозора. Успешно проходят поездки, путешествия. Также вы преуспеете в популяризации своих мыслей и знаний. Можно проводить вебинары, публиковать статьи в интернете – все это будет пользоваться поддержкой и приведет вас к большей популярности. Наиболее удачные дни в марте: 3, 4, 25, 26, 31. Напряженные дни: 10, 11, 13, 15, 23.

Дева

Девы за период с начала по середину марта смогут значительно укрепить свои супружеские отношения. Если вы состоите в браке или имеете постоянную партнерскую связь типа гражданского или гостевого брака, то ваши отношения будут стоиться на основе любви и взаимного уважения. Это прекрасное время для примирения с партнером или партнершей, если до того вы находились в ссоре. В романтических отношениях также могут быть позитивные подвижки. Вы можете дозреть до объявления о помолвке или об оформлении отношений законным браком. Все вопросы, связанные с личным и деловым партнерством будут решаться успешно, поэтому этой тематике следует уделять первостепенное внимание. Возможно, вас будут часто приглашать на торжественные мероприятия типа свадеб, юбилеев, концертных выступлений. Не откажите себе в удовольствии интересно и весело провести время. Чаще бывайте на людях, появляйтесь на публике. В 20-х числах марта обстоятельства могут поменяться. Возможно, вам потребуется принимать оперативные решения в экстремальных обстоятельствах, когда нет времени на раздумья. В этом случае руководствуйтесь своими инстинктивными реакциями. Удачное время для избавления от вредных привычек. Например, вы сможете в один из этих дней раз и навсегда бросить курить. Удачное время для перемен в карьере. Возможна смена места работы. Наиболее удачные дни в марте: 4, 5, 21, 22, 30. Напряженные дни: 9, 13, 23, 24, 25.

Весы

В начале и середине марта Весам рекомендуется сосредоточиться на решении практических вопросов. Именно в делах вы будете наиболее успешными. А тему личной жизни отчасти придется отодвинуть на второй план. Исключение составляет семейная жизнь, в которой также все складывается благополучно, но лишь в контексте умения решать хозяйственно-бытовые вопросы. Например, вы сможете починить сломанную бытовую технику или купить новую технику взамен сломанной, чем облегчите себе домашний труд. Также можно мобилизовать членов семьи на какие-то совместные дела типа проведения косметического ремонта в одной из комнат квартиры или генеральной уборки всего дома. Те, у кого имеются дачные садово-огородные участки, успешно будут заниматься благоустройством и подготовкой теплиц после ушедшей зимы. В целом символический смысл этих дней связан с наведением порядка в окружающем вас пространстве. Кроме благоустройства жилья сюда относится и благоустройство на рабочем месте. Ваш труд станет более производительным, когда на месте работы будет полный порядок. В 20-х числах марта акценты смещаются на проработку вопросов, связанных с личной жизнью, в особенности с партнерскими и романтическими отношениями. По теме партнерства все складывается замечательно благодаря конструктивному и ответственному поведению партнеров. Ваш муж или ваша жена станут брать на себя ответственность за решение партнерских отношений и вполне в этом преуспеют. А вам на данном этапе будет правильнее не мешать им проявлять активность и инициативу. Наиболее удачные дни в марте: 2, 3, 4, 18, 30. Напряженные дни: 6, 13, 14, 23, 24.

Скорпион

Темы любви и контактов для Скорпионов в начале и середине марта могут выступить на первый план. В первую очередь следует отметить, что в этот период вы будете склонны к самым разным увлечениям. Это могут быть творческие увлечения каким-то искусством или хобби. Например, вы можете открыть для себя мир коллекционирования или же увлечетесь компьютерной игрой. Но самым сильным вашим увлечением может стать романтическое чувство к объекту любви. Вероятность нового романтического знакомства в эти весенние мартовские дни весьма высока. Вас может захватить волна любви с желанием делать приятные сюрпризы, проявляя фантазию и удивляя любимого человека. если же у вас уже были ранее романтические отношения, то они могут обрести второе дыхание. Возможны поездки на свидания в другой город или совместные увеселительные поездки. Если у вас есть дети, то вы с удовольствием будете заниматься их воспитанием. И ребенок будет радовать вас своими успехами. В 20-х числах марта вы можете переключиться на деловую активность. Именно в решении практических вопросов вы наиболее преуспеете, и будете получать удовлетворение от результативной работы. Тема наведения порядка в окружающем вас пространстве может выйти на первый план. Избавляйтесь от старых ненужных вещей, очищайте от них шкафы и полки своей квартиры – так вы привлечете свежую энергию в свое жилье, и почувствуете улучшение самочувствия. Наиболее удачные дни в марте: 3, 4, 16, 21, 26. Напряженные дни: 10, 13, 23, 24, 19.

Стрелец

В начале и середине марта Стрельцам удастся улучшить свое финансовое положение. Вам могут поступить крупные суммы как непосредственно от трудовой деятельности, так и от родственников. В любом случае финансовое положение может значительно укрепиться. И это позволит вам сделать крупные покупки для дома и семьи. Можно вкладывать деньги в благоустройство жилья, в проведение ремонтных работ. Также вы можете купить бытовую технику для кухни и ванной, чем сделаете домашний труд более легким, а условия проживания более комфортными. Отношения в семье складываются теплые и доброжелательные. Благодаря этому вы сможете планировать какие-то совместные дела, в которые будут вовлечены все члены семьи. Также можно успешно заниматься вопросами сдачи жилья в аренду и купли-продажи объектов недвижимости. Запланируйте на этот период завершение каких-то важных вопросов и проектов, которые ранее были отложены в долгий ящик – в эти дни такие вопросы будут решаться намного быстрее и легче. В 20-х числах марта вы можете почувствовать творческий подъем. Возможно, вы увлечетесь каким-то интересным занятием. Например, начнете заниматься спортом или искусством, ремеслом. Также активизируются ваши романтические отношения. У одиноких Стрельцов может произойти романтическое знакомство с перспективой развития отношений. Возможно, вас будут ожидать в эти дни любовные признания, подарки и приятные сюрпризы. Наиболее удачные дни в марте: 4, 5, 10, 14, 26. Напряженные дни: 9, 23, 24, 27, 28.

Козерог

Козероги в начале и середине марта будут настроены на активные контакты. Возможно, у вас усилится потребность в новой информации, и вы станете активно контактировать с друзьями и знакомыми. В итоге вы сможете стать весьма осведомленными относительно последних новостей в жизни своих знакомых. Также вы сможете расширить и укрепить свои деловые связи. В решении актуальных вопросов вам может не хватить собственных знаний и умений и тогда уместно будет обратиться за помощью к более сведущим знакомым. Также в этот период вам, возможно, потребуется совершить несколько важных поездок. Успешно пойдут дела в учебе. Это будет обусловлено усилением интеллектуальной активности и любознательностью. Возможно, вам придется заниматься урегулированием чужих вопросов, если к вам обратятся за поддержкой друзья и знакомые. Не отказывайте им в помощи, поскольку однажды они вам тоже помогут. В целом это благоприятное время для активного делового и социального взаимодействия в социуме. В 20-х числах марта может произойти смена приоритетов, и вы переключитесь на решение вопросов в семье. Тема семейной жизни может стать для вас основной. Отношения с членами семьи улучшаются. Можно обсуждать с родственниками вопросы оформления наследства на недвижимую собственность. Это особенно уместно, если в семье есть престарелые родственники. Также в эти дни могут быть сделаны крупные покупки для дома. Успешно решаются хозяйственно бытовые вопросы. Причем, в эти вопросы могут быть вовлечены все члены семьи, дружно занимаясь уборкой или ремонтом. Наиболее удачные дни в марте: 3, 4, 21, 22, 31. Напряженные дни: 6, 13, 15, 16, 24.

Водолей

Водолеям звезды советуют в начале и середине марта прикладывать усилия к преумножению своего финансового положения. Именно на этом направлении вы будете наиболее успешными. А личная жизнь отойдет на второй план. Могут существенно вырасти ваши доходы от основной профессиональной деятельности. Также вы будете успешны в поисках вариантов дополнительной подработки на неполный рабочий день, на полставки, по совместительству или удаленно. Удача сопутствует вам в деньгах, и вы будете интуитивно чувствовать, какие действия могут привести вас к наибольшему доходу. Другим позитивным направлением может стать оформление к получению причитающихся вам по закону выплат: субсидий, компенсаций, налоговых вычетов. Во многом ваши финансовые успехи будут обусловлены практичным подходом. Например, вы будете склонны покупать действительно нужные и полезные товары, скрупулезно подходя к выбору вещей с точки зрения оптимального соотношения цены и качества. Таким образом, ваше движимое имущество будет прирастать и множиться. В 20-х числах марта приоритеты могут поменяться, и вы можете оказаться вовлечены в активные контакты. В поле вашего зрения могут появиться новые люди в результате знакомства. Это могут быть как деловые, так и романтические знакомства. В любом случае вы будете получать своевременную и точную информацию, что позволит вам принимать вполне взвешенные и осознанные решения. Хорошо проходят учеба и поездки. Наиболее удачные дни в марте: 3, 4, 21, 22, 31. Напряженные дни: 6, 13, 15, 16, 24.

Рыбы

Начало и середина марта благоприятствуют Рыбам в проявлении инициатив. Старайтесь в любом вопросе брать ответственность на себя и решать дела самостоятельно. Помните, что лучше вас никто не может знать, что, когда и как вам лучше делать. Одновременно вы можете получать поддержку своим инициативам со стороны дружеского окружения. Возможно, вас будут часто приглашать на дружеские вечеринки. Кроме того, вы можете открыть для себя клуб по интересам, где собираются вместе ваши единомышленники. И вы сможете стать завсегдатаем этого клуба. Плотно общаясь с людьми, которых волнуют те же вопросы, что и вас, вы сможете повысить самооценку и начнете чувствовать себя более уверенно. Другим позитивным направлением может стать смена имиджа. Особенно это касается девушек и женщин. Возможно, вы захотите что-то поменять в своей внешности. Это особенно понятно ввиду начала весны. Визит в салон красоты, в ателье и парикмахерскую позволит вам реализовать самые смелые фантазии по смене имиджа. И окружающие воспримут перемену в вашей внешности с восторгом. В 20-х числах марта рекомендуется переходить к практическим делам, связанным с преумножением финансов и решением материальных имущественных вопросов. Уровень доходов может вырасти за счет выполнения частных заказов наряду с основной работой. Хорошее время для принятия финансовых решений, связанных с крупными покупками для себя и для дома. Психологический климат в семье улучшается. Наиболее удачные дни в марте: 4, 5, 10, 14, 26. Напряженные дни: 9, 23, 24, 27, 28.