Запорхают бабочки в животе – гороскоп на 8-14 марта

На небе образуются два значимых планетных аспекта.

Венера делает секстиль к Урану. Этот аспект, гармоничный по своей природе, больше всего отражается на личной жизни. Те люди, чьи гороскопы этот аспект затрагивает, могут почувствовать внезапную влюбленность. Венера отвечает за чувство любви, а Уран привносит в жизнь человека неожиданные перемены. Любовь под влияние этого аспекта может вспыхнуть подобно разряду молнии с очень большой силой проявления. Поэтому такой аспект отвечает за любовь с первого взгляда. Особенность аспекта в том, что он не длится долго. Чувства, вспыхнувшие под его влиянием, быстро выгорают, поскольку долго не выдерживают сильного накала страстей из-за того, что энергия любви иссякает подобно электрической батарейки. Также могут быть удачные стечения обстоятельств, приятные сюрпризы, выигрыши в лотерею и подарки. Данный аспект несет в себе неожиданную радость.

Меркурий соединяется с Юпитером. Обе планеты имеют отношение к вопросам познания и мышления. Под влиянием этого аспекта усиливается любознательность, стремление к знаниям, к изучению наук. Укрепляется память – человек под таким аспектом способен за короткое время запомнить большой объем информации. Прекрасное время для изучения иностранных языков. Также складываются благоприятные предпосылки для расширения контактов и поездок, путешествий. Это хорошее время для публикации статей, популяризации знаний и публичных выступлений. Ораторское искусство также проходит под влиянием этого аспекта. Хорошо проводить рекламные мероприятия

Овен ‌‌

Звезды советуют Овнам на этой неделе вести спокойный и несуетный образ жизни. Отодвиньте сроки выполнения работ на более позднее время и не планируйте никаких иных дел, предполагающих напряженный жизненный ритм. Сейчас вам гораздо полезнее плавное течение событий, когда можно расслабиться, отдохнуть и помечтать. Хорошо проводить это время в условиях комфортного уединения, в каком-нибудь санатории или в деревне, вдали от шума и суеты цивилизации. Время благоприятствует духовно-нравственным исканиям. Успешно идут дела у тех, кто регулярно занимается духовными практиками, участвует в психологических тренингах, практикует йогу и аутогенные тренировки. Уединенный образ жизни поможет вам восстановить свое энергетическое состояние. Если у вас остается много свободного времени после основной работы, и вы не против еще где-то подработать, то сейчас вам может подвернуться удачный случай. Вы можете найти удаленную работу или вас могут попросить выполнить частный заказ.

Телец

Тельцы на этой неделе могут почувствовать усиление потребности в новых ярких впечатлениях. Хорошо заниматься спортом, активными видами туризма. Особенно хорошо заниматься в составе группы единомышленников каким-то динамичным спортом с элементами экстрима. Например, выезжать с друзьями на природу. Также это хорошее время для поиска друзей и единомышленников. Сейчас вы можете познакомиться с теми людьми, которых волнуют те же вопросы, что и вас. Возможно, ваши отношения с некоторыми из друзей претерпят определенные изменения. Вы как бы заново откроете для себя друзей в их новом качестве, и ваши отношения станут еще более доверительными. Это хорошее время для переоценки своих жизненных планов. Внесение корректив в ваши прежние планы сделает их еще более реалистичными. Сохраняйте выдержку – все будет вращаться вокруг вас, способствуя вашему успеху. Это одна из тех редких недель, когда в любой сфере деятельности могут исполниться ваши заветные желания.

Близнецы

Близнецам на этой неделе удастся прыгнуть выше своей головы и добиться невероятного успеха. Если у вас есть какая-то серьезная жизненная цель, то звезды советуют вам сосредоточить максимум усилий на её достижении. В этом случае вы получите столь мощную поддержку, что сможете добиться заветной цели. Этот период благоприятствует карьерному продвижению и росту вашего финансового благосостояния. Если вам придется отстаивать свою позицию и бороться за место под солнцем, то старайтесь использовать методы мягкой силы. Убеждайте людей в своем мнении, пытаясь прочувствовать их мотивы поведения – так вы скорее сможете получить поддержку окружающих. Старайтесь использовать имеющиеся у вас связи с влиятельными людьми. Вы будете на виду у окружающих, и степень вашего воздействия на них значительно возрастет. Можно принимать участие в конкурсах, соревнованиях, кастингах – у вас есть реальные шансы занять призовые места.

Рак ‌‌

У Раков вся эта неделя благоприятствует личностному развитию. Усиливаются ваши интеллектуальные способности и тяга к знаниям. Учащиеся смогут за короткий срок усвоить большое количество информации. Можно делиться своими знаниями с другими людьми, публиковать статьи и проводить вебинары в интернете. Используйте любую возможность для того, чтобы узнать что-то новое и полезное для себя. Это прекрасное время для начала курса обучения, причем это могут быть самостоятельные занятия. Особенно хорошо пойдет изучение иностранного языка. Если представится такая возможность, то не отказывайтесь от поездок за границу с целью наработки практики с носителями иностранного языка. Не исключено, что через общение в интернете вы познакомитесь с человеком, который станет вам авторитетом и учителем. Успешно решаются любые юридические вопросы. Можно подавать исковые заявления, выступать с предложениями о заключении мирового соглашения к оппонентам в имущественных спорах.

Лев ‌‌

На этой неделе типичные Львы смогут изменить свое положение к лучшему, если решатся пойти на перемены. Это особенно актуально для тех, кто давно недоволен своей работой и мечтает все поменять. Также это прекрасное время для кардинальных изменений в своем образе жизни с тем, чтобы сделать свою жизнь более успешной и результативной. Если вы осознаете, что что-то мешает вам двигаться вперед, то решительно отказывайтесь от всего старого и нежизнеспособного. Вырабатывайте в себе новые полезные привычки и отказывайтесь от старых привычек, которые не дают вам развиваться. Это прекрасное время для экстремальных видов туризма и отдыха, связанного с риском и получением острых впечатлений. Альпинизм, дайвинг, мотоциклетные и автомобильные гонки, спелеология, охота ни диких животных в естественных природных условиях, участие в спортивных состязаниях: все это будет полностью соответствовать вашим желаниям. Немаловажным позитивным фактором является улучшение финансового положения.

Дева ‌‌

У типичных Дев эта неделя благоприятствует гармонии в партнерских отношениях. Это касается как тех, кто уже состоит в супружеском союзе, так и тех, кто находится в активном поиске своей «второй половинки». В последнем случае старайтесь быть на виду, чаще бывать на публике, посещая праздничные мероприятия, свадьбы, юбилеи. Велики шансы познакомиться с потенциальным партнером во время туристической поездки, путешествия. Ваши отношения с партнером по браку будут строиться исключительно на таких чувствах как любовь, взаимная забота и нежность. Хорошо вместе с партнером планировать какие-то совместные поездки, мероприятия, путешествия, посещение увеселительных заведений и дружеских вечеринок. Любые спорные вопросы решаются легко и без проволочек, поскольку со стороны партнера вам нет никакого противодействия. Влюбленным Девам самое время объявить о помолвке или подавать заявление в загс на заключение брака.

Весы ‌‌

У Весов всю эту неделю будет конструктивный деловой настрой. Вы сможете успешно решать множество текущих вопросов. Уделяя большое внимание деталям вы, тем самым, сможете значительно улучшить свои технические навыки работы с инструментами. Это время благоприятствует для решения хозяйственно-бытовых вопросов. Вы сможете навести идеальный порядок у себя дома и на работе. Неплохое время для покупки домашнего животного. Также это прекрасное время для изменения своего режима дня и приведения его к наиболее оптимальному режиму. Дело в том, что всегда имеется некоторый резерв времени, который можно использовать для повышения результативности в делах. Хорошенько подумайте, какие именно вредные привычки мешают вам быть успешными в жизни. И заодно определите, какими полезными привычками вы хотели бы заменить свои вредные привычки. Как только вы в полной мере осознаете свою задачу, так сразу же действуйте. Переходный период к новому образу жизни произойдет на удивление легко и безболезненно.

Скорпион

У Скорпионов вся эта неделя может стать наиболее счастливым временем для влюбленных. Вы будете пребывать в полной гармонии с любимым человеком. Если отношения начались недавно, то ваша любовь будет расти и крепнуть, захватывая вас целиком. Если же вы давно встречаетесь с любимым человеком, то ваши отношения могут подойти к такой точке развития, за которой могут последовать шаги по узакониванию отношений и их публичной огласке. В эти дни у вас может проявиться тяга к искусствам, вы можете вдруг взять в руки кисти и краски и начнете рисовать. Или усиливается потребность в музыке и связанным с этим стремлением научиться играть на музыкальных инструментах. А кто-то из вас начнет сочинять стихи. В любом случае в эти дни любовь и творчество идут с вами рука об руку. Усиление творческого потенциала может привести к увлечению искусствами, спортом, компьютерными играми. Могут проявиться ваши педагогические таланты в отношениях с детьми.

Стрелец

В целом эта неделя у Стрельцов благоприятствует семейной жизни и общению с близкими родственниками, родителями. В эти дни вы сможете пересмотреть некоторые проблемные моменты в семейных отношениях и исправить их к лучшему. Прекрасное время для благоустройства своего жилья. В эти дни вы можете почувствовать в себе сильную потребность в том, чтобы сделать свой дом красивее и комфортнее. Наверняка в это время возникнут идеи как все это реализовать. Хорошенько взвесьте свои финансовые возможности, и ресурс времени, который можете выделить для благоустройства жилья и немедленно приступайте к действиям. Это вовсе не значит, что вам придется срочно делать ремонт или делать крупные капиталовложения. Подчас бывает достаточно купить и повесить красивую картину, чтобы ваш дом преобразился. Если у вас есть земельный участок, дача, загородный дом, то хорошо проводить там строительные и озеленительные работы. Ваши идеи и инициативы будут поддержаны членами семьи и родственниками.

Козерог

Козерогам в течение всей недели звезды советуют активнее выходить на контакты с окружающими. В этот период круг вашего общения может значительно расшириться. В поле вашего зрения могут войти новые люди, общение с которыми будет полезным и приятным. Не отказывайтесь от увеселительных поездок за город на пикник – там вы сможете прекрасно провести время и получить заряд бодрости. Вы будете способны к поддержанию тактичного и доброжелательного диалога с самыми разными людьми. Благодаря такому вниманию многие люди будут испытывать к вам симпатию. Это прекрасное время для новых знакомств, в том числе и романтических. Вообще само по себе общение с окружающими в эти дни будет весьма приятным занятием, поскольку вас будут окружать доброжелательные и тактичные люди. Благодаря усилению интеллектуальных способностей вы преуспеете в делах и учебе. Контакты проходят так, как вы их и планировали.

Водолей

У Водолеев эта неделя связана с усилением материальной заинтересованности в приобретении каких-то личных вещей. Это могут быть ювелирные украшения, модная одежда и иные предметы, которые могли бы подчеркнуть ваш внешний облик. Шопинг позволит вам найти и купить именно те вещи, которые вы давно ищите. Удастся успешно решать материальные и финансовые вопросы. Усиливается ваша практическая хватка, вы сможете грамотно просчитывать свои действия на несколько шагов вперед и добиваться максимальной эффективности. Это время высокой самоорганизации и дисциплинированности, когда вы будете способны видеть объективную картину и поступать целесообразно. Именно поэтому звезды обещают вам финансовый успех. Вместе с тем в эти дни вы можете почувствовать усиление аппетита. Вас может потянуть на сладости – а это прямой путь к набору лишнего веса. Впрочем, если проблема лишнего веса к вам не имеет отношения, то можно и побаловать себя сладостями.

Рыбы ‌‌

Рыбы на этой неделе проявят готовность работать над собой с целью исправления каких-то своих ошибок в поведении. Интересно, что первая половина недели хорошо подходит для осмысления прошлого опыта, а вторая половина недели – для действий уже с учетом проделанной над собой работы. В результате вы сможете убедиться, что самокритичная проработка внутренних проблем это отнюдь не пустое занятие. Это время также благоприятствуют смене имиджа. Это особенно относится к женщинам. Ваш визит к косметологу и в салон красоты поможет вам открыть новые грани своей красоты. Кроме того, ваше поведение в это время будет наполнено необычайным шармом и сексуальностью. Представители противоположного пола обязательно почувствуют ваш возросший магнетизм и привлекательность. Старайтесь использовать эту неделю для личного развития, расширения кругозора и обретения уверенности в своих силах. Вы должны знать, что сейчас вам все под силу и у вас все получится.