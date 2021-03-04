Марс в Близнецах: продумываем каждый шаг

Марс на 2 года покидает слабый для себя знак Тельца и станет намного более активно проявлять свои основные качества в период с 4 марта по 23 апреля в знаке Близнецов.

Важный момент – положение Марса в Близнецах в карте Нового астрологического года от 20 марта 2021 года становится структурным трендом, отпечатком, который будет работать в фоновом режиме в течении всего года.

С 4 марта по 23 апреля в переменчивом воздушном знаке Близнецов Марс во многом будет проявлять своё влияние в соответствии с положением управителя этого знака – Меркурия, планеты коммуникаций, связи и информации. Характерными чертами такого положения планет становиться возрастание активности ума в целом и комбинаторики в действиях, повышение влияния оперативной информации, быстрота реакций на слова и критику вплоть до рукоприкладства, склонность к сквернословию и спорам, упор на агрессивное, нередко поверхностное мышление и воинственность в речах.

Из положительных качеств Марса в Близнецах нужно отметить повышенную сообразительность, предприимчивость, быстрое ориентирование, схватывание информации налету. Однако обработка информации может стать слишком сумбурной и вариативной. В это время как правило трудно усидеть на одном месте – поездки, перемещения, да и просто хоть какое-то движение приобретают важность и востребованность. Получают более активную динамику все смежные сферы, связанные с торговлей и менеджментом, деловыми бумагами, услугами, транспортом и связью.

Более влиятельной станет роль Марса начиная с 20 марта (даты нового астрологического года), когда Солнце и Венера перейдут в подвластный Марсу знак Овна. К этому же времени подоспеют и первые важные аспекты Марса – 22 марта дружественная связь с Сатурном и 24 марта напряжённая «квадратура» с Меркурием. Таким образом, третья декада марта станет самым активным периодом с непосредственным участием Марса, когда будут приниматься безотлагательные решения в самых разных сферах личного и общественного пространства. Однако с большой долей вероятности этот период будет склонять и к поспешным, непродуманным решениям. Опасные дни повышенной аварийности этого периода – 23-24 и 27-28 марта (полнолуние).

Весь апрель влияние Марса будет достаточно сильным. С 5 по 7 апреля союз Марса с Венерой создаст благоприятные возможности для новых знакомств и позитивных контактов в деловой сфере. Однако уже 8-9 апреля на фоне противостояния Марса с Нептуном есть смысл отложить важные сделки и встречи – возможны обманчивые перспективы, недооценка обстоятельств, разочарования в партнёрских отношениях.

Не менее активной, особенно в бизнес-среде ожидается и завершающий период транзита Марса по Близнецам. Начиная с новолуния 12 апреля до 18 апреля Марс будет одним из участников довольно редкой гармоничной конфигурации вместе с Солнцем и Юпитером. Этот период может стать очень благоприятным для начала новых инициатив в самых разных аспектах деловой сферы, особенно торговли и транспорта, маркетинга, образования и сетевых коммуникаций.

Serg Korablev