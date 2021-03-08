Какой мужчина создан для вас по гороскопу

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Попробуем немного разобраться на примере двух мужей. Рассмотрим два брака в том ключе, что первый был неудачным, а второй – счастливый. Первый брак получился «автоматом», по бессознательным установкам выбрали «папу», или, наоборот, сознательно – «только не такого, как папа». В обоих случаях сработали все негативные характеристики Солнца. А во второй брак вы вступили уже проделав некую работу над собой, изменив свои бессознательные установки, и получив опыт того, «как не надо». И тут, наоборот, знак, дом и аспекты Солнца проявят, по большей части, положительные стороны.

Небольшая ремарка об отце. Поскольку наш гороскоп рождается вместе с нами, то и образ отца заложен в гороскопе тот, который описывал его в момент вашего рождения. И, как правило, образ папы – он, конечно же, родом из детства, а потому положение Солнца ровно тому, каким вы помните папу, когда были ребенком. По мере вашего взросления отец мог меняться, в лучшую или худшую сторону, и, скажем, у вашей младшей сестры или брата солнышко будет выглядеть уже совсем по-другому.

Если же заглянуть в гороскоп поглубже, то Солнце описывает не только отца, но и всех мужчин рода: дедушек, прадедушек, дядей и так далее. Описывает скорее некую общность их внутреннего склада, характера. А реальные люди описываются в астрологии не планетами, а астрологическими домами. И за отца отвечает 4-ый и 10-ый дома, именно они описывают конкретных «живых» родителей.

Теперь поправочка о муже: вообще, мужчины представлены в женском гороскопе двумя планетами. Солнце – это именно муж, тот с кем женщина видит себя женой и матерью. А есть еще Марс – он описывает типаж желанного самца, любовника, того мужчины, к которому просто влечет физически, с кем кипят страсти. Так вот, очень желательно, чтобы мужчина совмещал в себе и качества Солнца, и качества Марса. Потому что в противном случае возникают проблемы: или мы не видим в муже желанного мужчину, или желанный мужчина никогда не станет мужем.

Ну, вот наконец мы и добрались самого интересного – описания мужчин по Солнечному знаку. Итак, если у вас Солнце:

В Овне:

Ваши мужчины связаны с энергиями Марса. В положительном ключе – это лидеры, вдохновители, новаторы, первопроходцы. Марс больше других планет связан со стихией Огня, поэтому папа или муж могут быть к нему неравнодушны: работать пожарными, в горячих цехах заводов, заниматься кузнечным делом, выкладывать печи или камины…Также Марс – это спорт и война, поэтому могут быть спортсменами и военными, или просто работать в сфере, где много конкуренции и борьбы, например, заниматься собственным бизнесом. В характере этот знак проявляется как яркая мужественность, сила, высокий темперамент. Негативными проявлениями Марса могут быть: излишняя вспыльчивость, нетерпение, неспособность довести начатое до конца, агрессия и гнев. В самых тяжелых случаях мужчины могут применять физическое насилие в отношении женщин. Образ мужа у женщин-Овнов: активный, спортивный, напористый, страстный.

Современный пример: Дмитрий Нагиев, который в своих брутальных ролях полностью проживает свое Овенское Солнце.

В Тельце:

Тельцом управляет женская планета – Венера, и потому качества этого знака прямо противоположны брутальному Марсу. Телец – это, прежде всего, комфорт и накопление. Часто главные мужчины женщины с Солнцем в Тельце как-то связаны со сферой финансов. Например, они могут работать в банке или преподавать экономику в вузе. Телец – это также красота и искусство, поэтому могут иметь творческую профессию типа дизайнера, художника, ремесленника. Сфера общепита тоже частично под покровительством Венеры, особенно, связанная со сладостями, к примеру, шеф-повар кондитерской, или директор продовольственного магазина. Качества Тельца – это, в первую очередь, - стабильность, надежность, материализм (ценит комфорт и деньги), мягкость, нежность, хороший вкус, любовь к природе (часто любят заниматься садоводством) и всему прекрасному.

Отрицательные качества Тельца: медлительность, лень, проблемы с начинаниями, тяжело сдвинуть с места. Также часто страдают жадностью и излишним накопительством, зацикливаются только на материальной стороне жизни. Образ мужа для женщины-Тельца: спокойный, надежный, добрый, ласковый мишка, который будет одаривать ценностями. Женщины с Солнцем в Тельце чаще других вступают в брак по расчету.

Современный образ: Микеле Ферреро. Из маленького кондитерского магазина, доставшегося от родителей, создал крупную и успешную компанию с узнаваемым брендом. Под его руководством появились на свет такие всеми любимые продукты как паста Нутелла и Киндер шоколад.

В Близнецах:

Близнецами управляет Меркурий – планета-живчик, никогда не сидящая на месте. Как правило, такие папы и мужья легкие на подъем, общительные, интеллектуалы, с чувством юмора. Часто выглядят моложе своего возраста, окружающие могут принимать вашего папу за брата, к примеру. Такой папа с легкостью мог бы составить компанию вам и вашим друзьям в юности, и не было совершенно никакого ощущения разницы в возрасте. Под знаком Близнецов проходят все профессии, связанные с транспортом, коммуникациями и обучением. Например, отец мог всю жизнь работать водителем, а муж занимается мобильной связью.

В отрицательном варианте Близнецы могут быть излишне болтливыми, суетливыми, ненадежными, любителями приврать.

Образ мужа: моложавый, веселый, интеллектуал, душа компании, любопытный к жизни и всему новому. С таким всегда есть, о чем поболтать, посмеяться, а также поездить и поучиться.

Современный пример: Антон Птушкин, блогер-путешественник, бывший ведущий программы «Орел и Решка». Антон полностью соответствует знаку Близнецов как внешне, так и по энергетике и профессии.

В Раке:

Знаком Рака управляет снова женская планета – Луна. И можно с уверенностью заявить, что из всех 12 знаков зодиака именно Рак – самый-самый семьянин. Забота и опека у такого мужчины в крови, поэтому часто в таких случаях папа в детстве воспринимается даже ближе, чем мама. Любят детей, привязаны к семье, дому и корням, с удовольствием создают уют в доме, любят готовить. Профессии выбирают соответствующие: там, где можно заботиться, защищать и опекать. Зачастую профессия связана именно с жильем: строительство, ремонты всех видов, риэлтерство, или, скажем, магазин стройматериалов, мебели, интерьерных вещей. Общепит - тоже сфера Рака, пополам с Тельцом.

Однако, в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя: в минусе такой папа или муж могут быть трусоваты, нерешительны, лишены амбиций, а то и вовсе превратиться в подкаблучника.

Образ мужа: заботливый, чувствительный, эмоциональный, отличный хозяин. С ним комфортно, уютно и безопасно.

Современный пример: Илон Маск. Его проект о колонизации Марса хорошо отражает принципы знака, он – первопроходец в создании нового «жилья» для человечества. К тому же у Маска шестеро детей, что также весьма по-рачьи.

Продолжение следует.

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