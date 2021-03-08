Какой мужчина создан для вас по знаку зодиака

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Во Льве:

Лев – особенный знак для Солнца, так как именно там оно находится у себя дома, в «обители», а потому качества Солнца будут максимально проявлены. Такое положение Солнца у женщины указывает на то, что отец максимально реализовывал свои желания и стремления в жизни, жил так, как подсказывало сердце (кстати, именно знак Льва в астрологии связан с сердцем как центром нашей жизни). В положительном варианте папа мог быть ярким, популярным, эдаким «королем» своего окружения, ведь Лев – королевский знак. Профессии Льва – это праздники, развлечения и сцена, в первую очередь, а также собственное творчество и бизнес. Золото и все, что с ним связано, также соответствует этому знаку, поэтому муж или папа может быть связан с ювелирным делом. Тема детей как продолжения себя очень актуальна для Льва, и, как правило, главные мужчины Львицы – хорошие отцы, умеют выражать любовь, как к детям, так и к жене.

В негативе Лев слишком эгоистичен и тщеславен, а женщина может рассчитывать лишь на роль поклонницы и почитательницы.

Образ мужа: яркий, популярный, щедрый, гордый и благородный – таким видит своего партнера женщина с Солнцем во Льве.

Современный пример: поскольку Львов изначально очень много среди знаменитых людей, ведь это знак сцены, публики, актерства, то сложно остановиться на ком-то…Но мне почему-то пришел в голову первым Николай Костер-Вальдау, который известен нам по своей роли Джейми Ланистера из «Игры престолов». Вот уж где символизм Льва отыгрался в его роли по полной! Герб дома Ланистеров – именно Лев, и такие вот «совпадения» в астрологии случаются на каждом шагу. К слову, Николай как внешне олицетворяет знак (длинные волосы – львиная черта), так и внутренне: он давно и счастливо женат, у пары две дочери. А в роли Джейме также сквозит символизм Льва: ему присуще благородство, честь и искренность, он до последнего защищает честь семьи и свою любовь. Это очень по-львиному.

В Деве:

Еще один знак заботы и помощи, но уже более сухой и практичный, нежели Рак. Папа женщины с Солнцем в Деве мог быть очень ответственным, заботливым, но чересчур погруженным в работы-заботы. Возможно, у него не очень хорошо получалось проявлять эмоции, и дочка могла чувствовать недостаток любви со стороны папы. Супруг и отец могут быть связаны с медициной, инженерией, животными, ручным трудом и ремеслом, бытовыми услугами. Возможно, папа часами пропадал где-нибудь в гаражах, бесконечно что-то ремонтируя и изобретая. С таким мужчиной всегда можно рассчитывать на помощь и заботу делом, а вот проявления чувств бывает дождаться сложно…

Отрицательными качествами знака являются черствость, критиканство, занудство, мнительность, помешанность на здоровье и гигиене. Это как раз из тех случаев, когда «не так поставить чашку» приравнивается к смертному греху.

Образ мужа: ответственный, аккуратный, заботливый, трудоголик, надежный, с таким не страшно в 20-дневный поход с палаткой, так как все продумает, и обо всем позаботится.

Современный образ: актер Колин Ферт. Сыграл роль мистера Дарси как в «Гордости и предубеждении», так и в «Дневниках Бриджит Джонс». Снова мы видим параллель между знаком зодиака актера и его ролью, ведь Ферт рожден под знаком Девы, а мистер Дарси – 100%-ное проявление энергий Девы)

В Весах:

Второй знак, находящийся под управлением Венеры – планеты любви, красоты и искусства. Солнце в Весах указывает на мужчин общительных, обаятельных, интеллигентных и творческих. В плюсе именно эти качества должны быть проявлены в отце и муже. В профессии этот знак может проявиться как занятость в юриспруденции, посредничестве, дипломатии, искусстве, творчестве. Папа может вспоминаться как обаяшка-весельчак, способный всех помирить и подружить)

В негативе Весы могут отличаться слабохарактерностью, отсутствием воли, несамостоятельностью, вечными колебаниями и сомнениями. Часто в таком варианте муж становится подкаблучником, а жена берет на себя мужские функции.

Образ мужа: это тот случай, когда хочется именно «красивого» мужа, внешность имеет большое значение. Обаяние, веселый нрав, легкость в общении, интеллект, а также хорошие манеры и воспитание – вот что хочет видеть в муже женщина с Солнцем в Весах.

Современный образ: Павел Дуров. Он хорошо отражает принципы знака и внешне – красивый, ухоженный, так и в профессии: создание соцсетей– платформ, где люди заводят знакомства, общаются, объединяются – это символизм Весов.

В Скорпионе:

Со Скорпиона начинаются знаки более сложного устройства, чем предыдущие семь. Скажем так, энергии Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб гораздо более «многоэтажны», и иногда трудны в применении в обычной жизни. Теперь непосредственно о главных мужчинах женщины с Солнцем в Скорпионе. Папа мог быть с непростым характером или сложной судьбой, мог часто оказываться в тяжелых, а порой и экстремальных обстоятельствах. Одно из указаний на раннюю смерть отца. Мега-выносливый, сильный, волевой и властный – вот портрет отца и мужа. Профессии Скорпиона мог быть очень разными, главное, что там должен быть или элемент риска/спасения/смерти, или элемент чужих ресурсов. Например: страховой агент, хирург, полицейский, банкир, бизнесмен.

Отрицательные качества Скорпиона весьма неприятны: это и насилие в сторону семьи (как физическое, так и психологическое), и различные способы давления и манипуляций ради подчинения других своей воле. Нездоровая ревность и контроль тоже могут портить жизнь. Также может проявляться алчность, скупость и непомерный эгоцентризм.

Образ мужа: сильный, не столько физически, сколько характером. Волевой, трудоголик, в чем-то непонятный и загадочный, страстный. Такой, которого можно или страстно любить, или также страстно ненавидеть. Скорпион – знак крайностей, и серединки тут точно не будет.

Современный образ: Мэтью МакКонахи. Правда, его яркое скорпионье Солнце скорее нашло отражение в его ролях, чем в жизни. Скорпион – это всегда «по краю пропасти», это драма, риск, столкновение со смертью. Такие его проекты как «Настоящий детектив», «Интерстеллар», «Джентельмены», «Даласский клуб покупателей» - очень хорошо проявляют образ желанного мужа.

В Стрельце:

Стрелец – один из мудрейших знаков зодиака, он связан с авторитетом, наставничеством, передачей знаний и опыта, а также с достижениями в социуме, всем элитарным и иностранным. Поэтому гармоничное Солнце в Стрельце указывает на мудрого, авторитетного, социально реализованного и успешного отца/мужа. Считаю такое положение одним из самых удачных, так как в этом случае с помощью отца и мужа женщина реализуется, достигает высокого положения и статуса, получает авторитет. Папа мог быть преподавателем, юристом, руководителем высокого ранга, политиком, ученым, иметь профессию, связанную с заграницей, или вовсе сам быть иностранцем. Как правило, женщина воспринимает такого отца как самого мудрого, того, который всегда все знает, и к которому она всегда приходит за советом.

Теневая сторона Стрельца – это гонор, «понты», привычка всех поучать, навязывать свое мировоззрение, считать себя лучше и умней других, даже если это далеко от правды. Огромные амбиции, и при этом неспособность их реализовать, полное отсутствие самоконтроля и дисциплины, непризнание каких-либо рамок и ограничений. В худшем варианте такие мужчины ведут разгульный образ жизни в свое удовольствие, злоупотребляют азартными играми, вступают в различные аферы.

Образ мужа: мудрый, статусный, авторитет-наставник, у которого захочется учиться, часто старше на 5-7 лет, часто – представитель другой культуры, нации или даже расы. Тот случай, когда «замуж за иностранца» вполне оправдан и прописан по судьбе.

Современный образ: Эммануэль Макрон. Стрелец – один из «знаков правителей», наряду со Львом и Козерогом. Самый молодой и привлекательный президент Франции умен, образован и мудр не по годам, а это – типичные качества Стрельца.

В Козероге:

Еще один «статусный» знак. Попадание Солнца женщины в этот знак сразу же поднимает планку в выборе мужчин. Козерог – это власть и социальные достижения в чистом виде. Также поскольку это земной знак – большое внимание к материальной обеспеченности супруга. При гармоничном Солнце указывает на статусного, занимающего некий руководящий пост, отца. Также папа и муж могут быть связаны с такими областями как строительство, стоматология, горнодобывающая промышленность, обувное производство. В положительном варианте оба мужчины ответственны, целеустремлены, амбициозны, надежны. Именно с таким чувствуешь себя «как за каменной стеной».

Если же Солнце поражено, то проявятся отрицательные качества Козерога: черствость, холодность, упрямство, замкнутость, излишняя строгость и занудство. Часто женщина вспоминает такого папу со страхом и непониманием, либо отец был трудоголиком, абсолютно не интересующимся семьей.

Образ мужа: статусный, волевой, сдержанный, часто намного старше, ответственный и обязательный, эдакий «начальник», которого хочется слушаться. Очень важен материальный аспект, рай в шалаше точно не устроит такую женщину.

Современный образ: Олег Дерипаска. Родившись в нищей семье, обладая четкими целями уже с детства, невероятным трудом и дисциплиной достиг высокого социального положения и богатства.

В Водолее:

Пожалуй, один самых нестандартных вариантов мужского типажа. Энергия этого знака практически «оторвана» от обыденных и привычных нам вещей. Водолей связан с космосом, небом, скоростью, наукой, техникой и передовыми технологиями. В связи с этим при лучшем раскладе мужчины будут связаны с наукой, техникой и технологиями, именно Водолеи – те самые гении, которые изобретают космические корабли, лекарства от рака, и нанотехнологии.

Папа мог быть заядлым тусовщиком, и бОльшую часть времени проводить с друзьями, а не в семье. Водолей также - самый свободолюбивый из всех знаков, поэтому частенько родители женщины-Водолея могли быть не женаты, по настоянию отца, или потенциальный супруг даже слышать не хочет о походе в ЗАГС.

В минусовом раскладе это положение может указывать на отсутствие отца физически, например, родители развелись, и папа не принимал участия в воспитании. Или папа вроде бы и жил в семье, но как-то отдельно, в своем мире, то есть, по сути был для дочки чужим и непонятным человеком. С мужем такая же история, он может все время находится на каком-то расстоянии физически, или быть отстраненным эмоционально. Также недостатки Водолея – бунтарство, непринятие рамок и ограничений, неприспособленность в быту. Муж или папа могут быть постаревшими детьми, неспособными брать на себя какую-либо ответственность.

Образ мужа: в первую очередь, он должен быть другом, с ним должно быть весело и легко, большое значение имеет общая компания и интеллектуальные увлечения. Образ гения-бунтаря.

Современный образ: Владимир Высоцкий. Очень яркий представитель своего знака, он был потрясающе талантливым человеком, не похожим ни на кого, его творчество было на то время революционно-шокирующим и потрясло полмира. Однако, в жизни он был очень плохим мужем, и, в принципе, совершенно неприспособленным к семейной жизни.

В Рыбах:

Тоже довольно сложное положение, которое гораздо реже проигрывается в плюс, чем в минус. Рыбы – знак творчества, уединения, веры и духовности, в нем очень мало земного и обычного. В хорошем варианте папа был творческим человеком, мудрым и отзывчивым, много помогал другим. В плохом – снова отсутствие отца, как физическое, так и эмоциональное. Часто – отец с зависимостями, особенно алкогольной. То же самое можно сказать и о муже. Вспоминая отца, женщины-Рыбы часто упоминают, что он был как бы «не от мира сего», жил иллюзиями и фантазиями. Солнце в Рыбах – также одно из указаний на папу/мужа – иностранца или иноверца. Также есть риск влюбиться в женатого или в некий персонаж, часто – романы на расстоянии.

Образ мужа: тонкий романтик, который будет много говорит о чувствах и совершать красивые поступки. Творческая личность - музыкант, дизайнер, художник, фотограф.

Современный образ: Стив Джобс. Виртуальная реальность проходит под знаком Водолея и Рыб, Джобс создал целую империю на этом, а также принял буддизм и практиковал медитации, которые являются одним из способов погружения в себя.

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