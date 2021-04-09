Флиртуем направо и налево — гороскоп на 10 апреля

Все можно уладить и обо всем договориться, а кое-что разумнее просто замять.

27-28 лунные сутки. Сегодня Луна, вступающая в знак Овна, приглашает выйти из тумана на яркий свет, перейти от болезненных эмоций и тайных сомнений к приятному общению, здоровому юмору и конкретным полезным делам.

Все можно уладить и обо всем договориться, а кое-что разумнее просто замять. Вторая половина дня - рай для совместных акций с деловым, игровым либо романтическим уклоном. Обмен личными симпатиями и флирт будет легко совместить с решением важных проблем путем блиц-переговоров. Удастся узнать новости, сравнить варианты, уточнить маршрут, обменяться выводами и прогнозами, найти партнера или посредника.

Овен

Сегодня Овнов ждет прилив сил и весеннего настроения. Недавние приключения забудутся, как страшный сон - или предстанут в ином свете, оптимистичном и юмористическом. Не помешает прислушаться к сигналам тела, оценить состояние здоровья и внешности. Хорошо упорядочить накопившиеся впечатления, подвести итоги прошедших недель и заглянуть в близкое будущее. Вечер обещает быть веселым или романтичным.

Телец

Сегодня Тельцы разрешат часть своих сомнений. Жизнь укажет законные обходные пути, даст ключ, пароль, тайный рычаг управления событиями. В сложной ситуации найдутся остроумные варианты выхода из кризиса, появится подстраховка. Звезды советуют жить полной жизнью и «ловить момент» - но напоминают, что даже самые приятные решения могут стать временными, так как вскоре ваши вкусы в чем-то изменятся.

Близнецы

Горизонт Близнецов вновь ясен и чист. Можно отменить меры предосторожности, забыть о лишней подозрительности, избавиться от наваждения, стряхнуть с себя нервозность и хандру. Звезды советуют поскорее вернуться в форму и продолжить путь: время свободы, динамики и приятных экспериментов ограничено, вскоре начнутся сюрпризы или появятся затруднения. Не помешает сделать некоторые выводы на будущее.

Рак

Раков этот день приглашает сконцентрироваться на ключевых целях. Самое время уточнить ориентиры и предпочтения, расставить профессиональные или правовые акценты. При этом лучше не перебирать подолгу очевидные варианты. Там, где уже ясны границы допустимого, пора решиться на выбор или компромисс: он определит дальнейшее развитие отношений, ход дела, рамки выбранного стиля или направление карьеры.

Лев

Львам этот день прибавит энергии и оптимизма. Вновь откроются пути, появятся варианты, в новом ракурсе предстанут прежние идеи. Найдется объяснение загадке. Придут новости, наладятся связи. Многие маршруты и контакты окажутся связаны или взаимозаменяемы, что упростит анализ ситуации и построение планов. Можно настраиваться на новый этап учебы, работы, исследований, путешествий, судебных слушаний.

Дева

Девам день поможет мобилизоваться, найти силы для авантюры или остроумного маневра. Возможно, шаг будет предпринят уже вечером. Звезды советуют вам быть смелее, совместить правила и условности с долей импровизации. Начинания этих суток успешнее для карьерных целей: вам нечего бояться, если вы мастер или способный джуниор. Если речь о деньгах, здоровье или делах сердечных, имеется доля риска.

Весы

Весов этот день вернет к диалогу с партнером или целевой аудиторией. Он вновь подчеркнет взаимный интерес сторон, важность справедливого расклада ролей, равноценного обмена или совместного ключа к общим ресурсам. Вечер хорош для дипломатических миссий, предложений, согласований, наработки параллельных связей, партнерских акций, перекрестных опросов, для флирта, знакомства, свидания, примирения.

Скорпион

Скорпионов день приглашает к честной игре, но с долей лукавства. Он поощряет подвижность, ловкость, остроумие, умение совмещать цели и варьировать арсенал. Мастерское решение задачи станет рубежом в отношениях или карьере, добавит вам популярности у клиентов или коллег. Движение, общение и компромисс пойдут на пользу здоровью. Домашнему питомцу потребуется игрушка, компания или взгляд ветеринара.

Стрелец

Сегодня Стрельцы приходят в хорошее расположение духа и активно наверстывают упущенное во всех сферах, а их окружение идет им навстречу. Есть все необходимое для возврата в игру, примирения влюбленных, для переговоров и восстановления сотрудничества. Это не только день приятных эмоций и веселья, но и день оптимизации, эргономичных решений: одним остроумным шагом можно добиться нескольких целей.

Козерог

Сегодня на первом месте для Козерогов дом, семья, брак или стратегический договор, на успехе которого основаны их дальнейшие планы. Придется учитывать интересы всех участников и поддерживать компромисс. В некоторых случаях, золотую середину не найти без помощи юриста и обращения к закону (например, при разделе территории или наследства). Возможен интерес к обустройству жилья, дизайну помещений.

Водолей

Сегодня Водолеи вновь получат в руки супер-оружие и продемонстрируют свою ловкость во владении им. Вечер даст отличный повод блеснуть остроумием, обаянием, дипломатическим даром, мастерством вождения, уровнем популярности или другим преимуществом. Не стоит медлить: вскоре и шансов, и прав станет меньше. Удачное стечение обстоятельств поможет совместить несовместимое и успеть в двух направлениях.

Рыбы

Внимание Рыб сегодня переключается с эмоций на конкретные задачи, требующие нестандартного комплексного решения. Звезды советуют не сопротивляться духу момента: это отличный способ снять зацикленность, развеяться, сменить вектор интересов, обновить точку зрения или ход мыслей. Одновременно, вы сможете уладить несколько насущных дел: наладить связи, сделать покупки. Возможен дубль, обмен, возврат.