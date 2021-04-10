Спрашиваем напрямую — любовный гороскоп на 11 апреля

Сегодня стоит поговорить начистоту со второй половинкой.

Овен

В этот день Овны склонны к монологам и готовы заговорить объект своих симпатий до полусмерти. Им нужна отзывчивая аудитория, которую они и встретят в лице партнера. Возможна бесконечная переписка. Но Овен не просто «распустит перья» и заполнит собой эфир, а сообщит другу сердечному нечто важное.

Телец

Сегодня Тельцам стоит поговорить с партнером наедине: при общении вскроется интересное. День «развязывает язык» и вы можете услышать то, что вам не хотели (или не могли) сказать раньше. Срочно принимать меры по итогам разговора не спешите: через несколько дней изменится ситуация или ваше мнение.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут сделать главным «движком» романа свою общительность. Начать флирт или развить тему можно где угодно: в поездке, в спортзале, в процессе общего дела или хобби. Стандартный формат личной дружеской беседы весьма многообещающ, важно лишь, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

Рак

Сегодня влюбленным Ракам важно быть готовыми к предметному разговору или решающей личной встрече. Если вы запутались или боитесь назвать вещи своими именами, обсуждение всех имеющихся альтернатив значительно упростит вам задачу (особенно, если самые трудные слова за вас произнесет ваш партнер).

Лев

В этот день Львы легко облекают свои чувства в слова. Красноречие и эрудиция станут неплохими бонусами к их обаянию. Им не составит труда завязать переписку или завести знакомство (в том числе, в незнакомом месте или в далеком путешествии). Общение окажется самой прочной связующей нитью в разлуке.

Дева

Сегодня в общении с партнером Девам предстоит выбирать слова. Если на разговор вызвали вас, не уклоняйтесь от него, лучше прямо сейчас расставить все акценты. Итогом беседы может стать драма, но будет неясно, кто именно стал главной пострадавшей стороной. На всякий случай, сохраняйте чувство юмора.

Весы

Сегодня у Весов и их партнеров высока взаимная потребность в общении. Зачастую они будут угадывать слова и мысли друга друга. В большинстве вопросов будет царить приятное и предсказуемое согласие - но все же гармония может быть чем-то омрачена, если в разговоре затронуты глобальные темы прошлого.

Скорпион

Сегодня Скорпионы чувствуют признак скорых перемен в отношениях, но не всегда отдают себе отчет в своих ощущениях. Это особенно вероятно, если с партнером их связывает работа или исчерпавшая себя нужда. Весь сюжет или его фрагмент подходит к концу, который может стать и драматичным, и нейтральным.

Стрелец

Сегодня личные отношения для Стрельцов - одна из самых неоднозначных сфер. За приятным фасадом взаимности и согласия есть некие настораживающие тенденции, развития которых Стрельцам хотелось бы избежать. К счастью, сейчас партнеров многое связывает и разбить пару можно разве что злым волшебством.

Козерог

Сегодня звезды советуют влюбленным Козерогам соблюдать все формальности, требуемые моментом: это снизит их риски. Полностью снять дискомфорт не удастся. Любое нарушение баланса спровоцирует драму. Не ждите, что партнер будет щадить ваши чувства, порой его манеры и шутки будут задевать вас за живое.

Водолей

Сегодня звезды советуют влюбленным Водолеям игнорировать все свои тайные дурные предчувствия. В эти сутки негатив нейтрализуется позитивом, ваша удача и точный расчет возьмут верх даже над роковыми, на вид, барьерами и помехами. Не стесняйтесь высказать пассии все, что вы думаете и чувствуете.

Рыбы

Сегодня неотъемлемой частью любовного общения для Рыб должен стать честный разговор. Примет ли он форму игры или серьезной деловой беседы, не столь важно - главное, чтобы вещи были названы своими именами. Например, если планируется подарок, лучше прямо спросить у партнера о его желаниях и вкусах.