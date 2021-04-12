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Астролог рассказала, как Тельцам и Близнецам праздновать дня рождения

12 апреля 2021ГороскопыСлово и Дело

Как завершается персональный год и почему перед праздником мы чувствуем себя плохо?

Астролог рассказала, как Тельцам и Близнецам праздновать дня рождения
Фото: depositphotos

Вы замечали, как незадолго до дня рождения зачастую силы покидают вас, накапливается усталость и хочется отдохнуть в уединении?

Так завершается ваш персональный год. Все дело в том, что наш личный цикл подобен природному, который берет свое начало в день весеннего равноденствия, набирает силу ко дню летнего солнцестояния, а затем убывает. Как Тельцам и Близнецам правильно подготовиться к дню своего рождения? Об этом рассказала астролог и астропсихолог Елизавета Якубова.

Каждый год в день рождения мы получаем условные 100% энергетического потенциала, который необходимо равномерно расходовать в течении всего года. Индикатором нерационального его использования являются болезни за месяц до дня рождения. С точки зрения астрологии важнее соляр, а не календарный день рождения.

Соляр – это возвращение Солнца в те же координаты, в которых оно находилось на момент и место вашего рождения. И из-за таких астрофизических явлений как прецессия, нутация, а также продолжительность оборота Земли вокруг своей оси и Солнца – время встречи соляра каждый год совершенно разное. Погрешность может составлять до суток. То есть, если вы родились 13 мая(июня), то время соляра может сместиться как на 12 мая(июня), так и на 14 мая (июня).

«Важно уединиться и оставаться в здравом уме и трезвой памяти. Это ключевой момент. Шумные вечеринки с алкоголем и чревоугодием только навредят. Что вы посеете в начале очередного солнечного цикла, то вы и будете пожинать вплоть до наступления следующего года. Все зависит только от вас. Запомните это», – пояснила Якубова.

Алгоритм эффективной подготовки ко дню рождения и его встречи:

1. Ретрит минимум за неделю.
2. Завершить все начатые дела (или довести до промежуточного итога).
3. Отдать долги и взять, то что причитается вам по праву (либо простить другим долги, в том числе обиды и претензии).
4. Глобальная уборка как в материальном пространстве, так и в вашем ментальном поле.
5. Максимум отдыха, не надрывайтесь и отложите все новые дела.
6. Скромное празднование в узком кругу, с максимальной осознанностью, без алкоголя и других излишеств в потреблении.
7. Анализ года: что удалось сделать, а что не получилось и почему. Причины успеха и неуспеха.
8. Постановка целей задач и сроков на предстоящий год с учетом выводов из 7 пункта.
9. Помните, мечтать и загадывать желания очень важно. Используйте привычные вам ментальные практики или как минимум всем известные визуализацию и/или конкретизацию мечты – детализированный список характеристик желаемого.
10. Важно убедиться в том, что желания истинно ваши, а не навязаны людьми извне, пусть даже самыми близкими и важными. Помните, что вы у себя должны быть под номером один. «Спаси себя и вокруг спасутся тысячи».

В завершении своего рассказа Елизавета Якубова поздравила Тельцов и Близнецов с днем рождения. Эксперт пожелала им продуктивного, успешного и счастливого нового года.

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