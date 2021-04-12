Астролог рассказал, в какие дни не стоит садиться за руль

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 12 по 18 апреля.
Во вторник намечается устойчиво напряжённый для водителей день, особенно при работе с грузами, с пассажирами, терпение поможет удачно выполнить свои задачи.
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Венера покидает знак Овна, место своего изгнания, и переходит в среду вечером в Тельца, знак своей обители, где ей тепло и уютно. Мы почувствуем это,...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...