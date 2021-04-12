Астролог рассказал, в какие дни не стоит садиться за руль

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 12 по 18 апреля.

Понедельник начнётся на благоприятной волне от удачных для вождения выходных, к вечеру ситуация усложняется.

Во вторник намечается устойчиво напряжённый для водителей день, особенно при работе с грузами, с пассажирами, терпение поможет удачно выполнить свои задачи.

Среда успокоит движение на дорогах, при этом вероятны проверки на дорогах, придирки к техническому состоянию авто.

Четверг и пятница добавят дел водителям, уровень напряжённости чуть выше среднего. В пятницу больше шансов получить штраф за превышение скорости, но в целом день хороший.

Суббота и воскресенье прекрасные дни для поездок семьёй, к родственникам, дорога не будет таить особенных препятствий.