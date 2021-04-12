Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи

Астролог рассказал, в какие дни не стоит садиться за руль

12 апреля 2021ГороскопыРамблер

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 12 по 18 апреля.

Астролог рассказал, в какие дни не стоит садиться за руль
Фото: depositphotos
Понедельник начнётся на благоприятной волне от удачных для вождения выходных, к вечеру ситуация усложняется.

Во вторник намечается устойчиво напряжённый для водителей день, особенно при работе с грузами, с пассажирами, терпение поможет удачно выполнить свои задачи.

Среда успокоит движение на дорогах, при этом вероятны проверки на дорогах, придирки к техническому состоянию авто.
Четверг и пятница добавят дел водителям, уровень напряжённости чуть выше среднего. В пятницу больше шансов получить штраф за превышение скорости, но в целом день хороший.
Суббота и воскресенье прекрасные дни для поездок семьёй, к родственникам, дорога не будет таить особенных препятствий.
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Гороскоп на сегодня
Дата рождения

2-3 лунные сутки. Луна с Сатурном и Ураном против гармонии и мира – сегодня эта шайка-лейка столкнет нас лбами не только с незнакомцами, но и с...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце готовит теплую встречу Венере, вступающей в собственный знак. Возрастает потребность в деньгах, чувственных...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Паутина новолуния 12 апреля
Повезет всем и каждому — финансовый гороскоп на 13 апреля
Любовный гороскоп на 13 апреля 2021 года для каждого знака
Бунты и системные конфликты — гороскоп на 13 апреля
Шокирующие предсказания Александра Литвина на 2021 год
Используем крупные возможности – таро-прогноз на 12-18 апреля
Астролог рассказал, в какие дни не стоит садиться за руль
Как правильно выбрать имя ребенку для счастливой судьбы
Астролог рассказала, как Тельцам и Близнецам праздновать дня рождения
Астрологи назвали идеально совместимые в браке имена
Пять главных однолюбов среди знаков зодиака
Как понять, что вас «заказали» у экстрасенса
Самые верные и заботливые мужчины по знаку зодиака
Названы пять знаков зодиака, которые редко болеют
Приметы на 13 апреля: что нельзя делать в этот день
Стань супергероиней с новыми гороскопами

Мы в Рамблер/гороскопах растем и меняемся для вас – только посмотрите, как преобразился дизайн нашего сайта. А теперь перемены добрались и до женских...

Читать продолжение
Нравится 4
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков

Венера покидает знак Овна, место своего изгнания, и переходит в среду вечером в Тельца, знак своей обители, где ей тепло и уютно. Мы почувствуем это,...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на апрель для всех знаков
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...

Читать продолжение
Нравится 5