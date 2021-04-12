Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи

Александр Литвин: «Хаос закончится, и мы приступим к наведению порядка»

12 апреля 2021ГороскопыРамблер

Что нам готовит 2021 год? Интересно, что по этому поводу могут сказать известные маги и предсказатели.

Шокирующие предсказания Александра Литвина на 2021 год
Фото: @dr.litvin

Например, Александр Литвин, победитель Шестой «Битвы экстрасенсов».

Время Хаоса завершается и наступает Время Порядка. 2021 год по словам ясновидца будет «временем исцеления» во всех смыслах этого слова – и физического, и духовного. Человечество будет заниматься наведением порядка – на всех планах. Что это может значить для людей? Скорее всего, избавление от старого, отжившего, выстраивание нового графика жизни и новых отношений – отжившее должно покинуть новый мир.

Насчет главного вопроса 2021 о завершении пандемии – пророчества туманны. С одной стороны, Литвин говорит о том, что заболевание коронавирусом – генетическая мутация, которая должна изменить генофонд всего человечества и называет середину мая как точку, после которой будет заметно снижение заражения, однако о полном исцелении предсказания туманны. Скорее всего, последствия мы будем ощущать еще длительное время.

Экстрасенс называет год – годом труда и предлагает заниматься себя рутинной работой, отказаться от безделья. Что не очень приятно, так это то, что ожидать плодов этого труда в виде вознаграждения пока не стоит – нужно трудиться ради самого процесса, это опять же возвращает нас к наведению порядка. Результаты мы сможем увидеть значительно позже. Также он предлагает использовать трудотерапию как средство от депрессии, вместо привычного русскому человеку алкоголя. Совет, безусловно, хороший, но сколько человек сможет ему последовать?

Получается, что ожидать ярких и радостных событий в ближайшее время не стоит. Но и каких-то особых эксцессов тоже не ожидается, во всяком случае, про новую волну пандемии или иные катастрофы ничего не сказано. А труд, как известно, облагораживает человека, а многие изменения начинаются именно с «генеральной уборки» на тонком плане, в своих мыслях в окружающем пространстве Если следовать рекомендациям Александра Литвина, можно ожидать от этого года хороших изменений, но, получается, что не резких скачков, а скорее плавного перехода в новое состояние.

Диана Сабитова
Нравится 3
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Гороскоп на сегодня
Дата рождения

2-3 лунные сутки. Луна с Сатурном и Ураном против гармонии и мира – сегодня эта шайка-лейка столкнет нас лбами не только с незнакомцами, но и с...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце готовит теплую встречу Венере, вступающей в собственный знак. Возрастает потребность в деньгах, чувственных...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Паутина новолуния 12 апреля
Повезет всем и каждому — финансовый гороскоп на 13 апреля
Любовный гороскоп на 13 апреля 2021 года для каждого знака
Бунты и системные конфликты — гороскоп на 13 апреля
Шокирующие предсказания Александра Литвина на 2021 год
Используем крупные возможности – таро-прогноз на 12-18 апреля
Астролог рассказал, в какие дни не стоит садиться за руль
Как правильно выбрать имя ребенку для счастливой судьбы
Астролог рассказала, как Тельцам и Близнецам праздновать дня рождения
Астрологи назвали идеально совместимые в браке имена
Пять главных однолюбов среди знаков зодиака
Как понять, что вас «заказали» у экстрасенса
Самые верные и заботливые мужчины по знаку зодиака
Названы пять знаков зодиака, которые редко болеют
Приметы на 13 апреля: что нельзя делать в этот день
Стань супергероиней с новыми гороскопами

Мы в Рамблер/гороскопах растем и меняемся для вас – только посмотрите, как преобразился дизайн нашего сайта. А теперь перемены добрались и до женских...

Читать продолжение
Нравится 4
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков

Венера покидает знак Овна, место своего изгнания, и переходит в среду вечером в Тельца, знак своей обители, где ей тепло и уютно. Мы почувствуем это,...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на апрель для всех знаков
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...

Читать продолжение
Нравится 5