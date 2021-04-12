Шокирующие предсказания Александра Литвина на 2021 год

Что нам готовит 2021 год? Интересно, что по этому поводу могут сказать известные маги и предсказатели.
Например, Александр Литвин, победитель Шестой «Битвы экстрасенсов».
Время Хаоса завершается и наступает Время Порядка. 2021 год по словам ясновидца будет «временем исцеления» во всех смыслах этого слова – и физического, и духовного. Человечество будет заниматься наведением порядка – на всех планах. Что это может значить для людей? Скорее всего, избавление от старого, отжившего, выстраивание нового графика жизни и новых отношений – отжившее должно покинуть новый мир.
Насчет главного вопроса 2021 о завершении пандемии – пророчества туманны. С одной стороны, Литвин говорит о том, что заболевание коронавирусом – генетическая мутация, которая должна изменить генофонд всего человечества и называет середину мая как точку, после которой будет заметно снижение заражения, однако о полном исцелении предсказания туманны. Скорее всего, последствия мы будем ощущать еще длительное время.
Получается, что ожидать ярких и радостных событий в ближайшее время не стоит. Но и каких-то особых эксцессов тоже не ожидается, во всяком случае, про новую волну пандемии или иные катастрофы ничего не сказано. А труд, как известно, облагораживает человека, а многие изменения начинаются именно с «генеральной уборки» на тонком плане, в своих мыслях в окружающем пространстве Если следовать рекомендациям Александра Литвина, можно ожидать от этого года хороших изменений, но, получается, что не резких скачков, а скорее плавного перехода в новое состояние.
2-3 лунные сутки. Луна с Сатурном и Ураном против гармонии и мира – сегодня эта шайка-лейка столкнет нас лбами не только с незнакомцами, но и с...
3-4 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце готовит теплую встречу Венере, вступающей в собственный знак. Возрастает потребность в деньгах, чувственных...
Мы в Рамблер/гороскопах растем и меняемся для вас – только посмотрите, как преобразился дизайн нашего сайта. А теперь перемены добрались и до женских...
Венера покидает знак Овна, место своего изгнания, и переходит в среду вечером в Тельца, знак своей обители, где ей тепло и уютно. Мы почувствуем это,...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...