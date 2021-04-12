Шокирующие предсказания Александра Литвина на 2021 год

Что нам готовит 2021 год? Интересно, что по этому поводу могут сказать известные маги и предсказатели.

Например, Александр Литвин, победитель Шестой «Битвы экстрасенсов».

Время Хаоса завершается и наступает Время Порядка. 2021 год по словам ясновидца будет «временем исцеления» во всех смыслах этого слова – и физического, и духовного. Человечество будет заниматься наведением порядка – на всех планах. Что это может значить для людей? Скорее всего, избавление от старого, отжившего, выстраивание нового графика жизни и новых отношений – отжившее должно покинуть новый мир.

Насчет главного вопроса 2021 о завершении пандемии – пророчества туманны. С одной стороны, Литвин говорит о том, что заболевание коронавирусом – генетическая мутация, которая должна изменить генофонд всего человечества и называет середину мая как точку, после которой будет заметно снижение заражения, однако о полном исцелении предсказания туманны. Скорее всего, последствия мы будем ощущать еще длительное время.

Экстрасенс называет год – годом труда и предлагает заниматься себя рутинной работой, отказаться от безделья. Что не очень приятно, так это то, что ожидать плодов этого труда в виде вознаграждения пока не стоит – нужно трудиться ради самого процесса, это опять же возвращает нас к наведению порядка. Результаты мы сможем увидеть значительно позже. Также он предлагает использовать трудотерапию как средство от депрессии, вместо привычного русскому человеку алкоголя. Совет, безусловно, хороший, но сколько человек сможет ему последовать?

Получается, что ожидать ярких и радостных событий в ближайшее время не стоит. Но и каких-то особых эксцессов тоже не ожидается, во всяком случае, про новую волну пандемии или иные катастрофы ничего не сказано. А труд, как известно, облагораживает человека, а многие изменения начинаются именно с «генеральной уборки» на тонком плане, в своих мыслях в окружающем пространстве Если следовать рекомендациям Александра Литвина, можно ожидать от этого года хороших изменений, но, получается, что не резких скачков, а скорее плавного перехода в новое состояние.

Диана Сабитова