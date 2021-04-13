Амур уже заправил свои стрелы — любовный гороскоп на 14 апреля

Совсем скоро вы можете влюбиться, но будьте осторожны — это может быть не "ваш" человек.

Овен

Сегодня праздник любви для Овнов - в движении, но их партнерам нужны не только прогулки или автогонки. Это день чувственности и материализма. Стоит подумать о красивом подарке, уютном антураже и восполнении физических сил. Отлично зайдет дегустация экзотических блюд, романтический ужин при свечах.

Телец

Тельцы начинают иначе смотреть на отношения и чаще ставить во главу угла свои прихоти. Они открыты для чувственных радостей, новой любви или обновления формата встреч, но исключительно на условиях своего личного комфорта. Порой они превращаются в эмоциональных экстремистов и хотят невозможного.

Близнецы

Сегодня Близнецов интригуют перемены в поведении партнера или общем развитии романа. Попытки прозреть будущее могут создать сильное внутреннее напряжение. Бесхозную энергию тайных волнений попробуйте преобразовать в романтический или сексуальный подъем, спонтанно устроив необычное тайное свидание.

Рак

Сегодня Раки сделают шаг вперед, к счастливому и романтичному будущему. Ракам-отшельникам стоит превозмочь мизантропию и выйти в люди: нечаянная встреча положит конец их одиночеству. Если нечем удивить пассию, поразите ее необычным блюдом, не забыв добавить в него тайный «любовный» ингредиент.

Лев

Сегодня влюбленные Львы становятся более амбициозными. Им требуется наглядное подтверждение успеха или его материальное подкрепление. Совмещение симпатий и амбиций может привести к повышению планки их запросов и даже к внезапному новому увлечению (скорее всего, статусной или популярной персоной).

Дева

День освежает чувства Дев, дарит им надежду или подает добрый знак. Возможно зарождение новой симпатии (в том числе, на расстоянии). Если пока вы не можете ее развить, хотя бы не упускайте ее из виду: далекий «космический объект» на вашем небосклоне может вскоре стать настоящей путеводной звездой.

Весы

Весы вступают в новую волнующую фазу романа, их ждут сюрпризы и непривычные искушения. Этот период станет для них освежающим или нервирующим кризисом, вратами в рай или в ад. Возрастет чувственность, могут появиться незнакомые ранее экзотические вкусы, интерес к свободной любви или девиациям.

Скорпион

В личных отношениях Скорпионов повеял свежий ветер. Новые акценты событий заставят их заново оценить привлекательность верного спутника, помогут обновить приевшийся союз, дадут импульс увлечению или искушению. Вы можете встретить свой идеал в компании или внезапно разглядеть его в старом друге.

Стрелец

Сегодня звезды советуют влюбленным Стрельцам принять как должное неизбежные перемены. Может измениться обстановка, формат встреч или цена удовольствий. Не настаивайте по привычке на своих вкусах - лучше настройтесь на волну новых обстоятельств и проявите креатив в решении предложенной вам задачи.

Козерог

Козерогов день зовет к любовному творчеству. Если они мечтали о волнении чувств, смене старых форматов, эротическом экспромте или встрече идеального партнера-единомышленника - путь открыт. Для полной свободы им требуется безлимитный кредит и (или) моральная готовность отказаться от стереотипов.

Водолей

Водолеям предстоит освоить в любви режим постоянства, оседлости и повышенной чувственности. Влюбленный Водолей захочет свить гнездо для совместной жизни или встреч, где абсолютно все будет «по высшему разряду». У свободных Водолеев возрастет вероятность внезапного увлечения, вплоть до одержимости.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы хотят иметь все и сразу, а также пытаются равняться на стандарт и быть в любви «не хуже других». Звезды советуют не спешить и смаковать дары Амура постепенно: мелкие удачи перейдут в более крупные, но естественным путем. Успех, вырванный у судьбы силой, усложнит вам жизнь.