Вскрываем подтекст намеков — любовный гороскоп на 19 апреля

Сегодня стоит акцентировать внимание на внутренних чувствах и переживаниях партнера.

Овен

Сегодня Овнов подводит неуверенность в себе. Их внешняя бравада никого не обманет. Привычные им шаблоны общения внезапно дадут сбой. Могут подвести вредные привычки. Это неподходящий день для знакомств: есть риск выглядеть бледно. В постоянных отношениях пора понять и принять новые вкусы партнера.

Телец

Сегодня Тельцы лучше понимают свои оригинальные желания, но не до конца уверены в своей привлекательности и могут не верить в свою удачу. Зато изнутри их буквально переполняет романтика. Вплоть до ночи их преследуют волнующие образы новой любви или предчувствия неожиданного поворота в отношениях.

Близнецы

Близнецам предстоит принять новый поворот дел в любви. Пора обновить стиль общения, пересмотреть некоторые симпатии и ценности. Любовная революция может совпасть с разворотом в дружбе, создавая путаницу или сложности с выбором тактики. На любовную историю может лечь покров тайны или тень разлуки.

Рак

Этот день добавит Ракам интереса к будущему и даст новую пищу для любовных размышлений. Возможны неожиданные вести от объекта симпатий или от общих друзей. Новый поворот событий побудит многих Раков создать новый аккаунт на сайте знакомств, вступить в переписку или начать строить заманчивые планы.

Лев

Львам предстоит быть в любви и романтиками, и реалистами. Инициатива сегодня нежелательна, а вот оценить обстановку и новости не помешает. Новые любовные симпатии влияют на планы - или, наоборот, новые цели прокладывают дорогу к неожиданному роману. В любом случае, впереди ждут роковые сюрпризы.

Дева

Этот день внушает Девам романтические надежды. Возможен отклик от объекта симпатий, проживающего за рубежом. Звезды намекают, что сейчас вы можете посылать Вселенной самые необычные желания: она не прочь их рассмотреть и даже исполнить, но на пути к счастью поставит вам несколько важных условий.

Весы

Сегодня Весы ловят себя на нескромных желаниях, порой испытывают в любви не самые светлые чувства. Многие Весы готовы поддаться искушению измены или демону ревности. Звезды напоминают, что у партнера есть глаза и уши, а также чутье любящего человека: он точно почувствует, если с вами что-то не так.

Скорпион

Сегодня достоинства влюбленных Скорпионов - чутье, чувственность и фантазия, а главная добродетель - терпение. Не стоит инициировать знакомство и тесный контакт: в шахматной партии отношений белыми сейчас играет партнер и нужно ждать его хода. Не пытайтесь угадать чужие любовные «фишки» заранее.

Стрелец

День подарит Стрельцам не самые гармоничные чувства, познакомит со сложной или скрытой стороной любви, с ревностью или стыдом. Пора уделить внимание интимной грани отношений, вскоре она может сыграть роковую роль. Учитесь управлять тайными страстями, дурными привычками и негативными эмоциями.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам не нагнетать напряжение и не проявлять инициативу, а всячески проникаться духом момента и чужим настроением. Судьба уже создала предпосылки для волнующего знакомства или оригинального развития романа - вам осталось лишь дождаться приглашения, знака или сигнала.

Водолей

В эти сутки Водолеи ориентируются не на внешнее, а на внутреннее. Любимый человек непременно будет допущен в их дом, частную жизнь или закрытое сообщество близких друзей. Отсутствие такого допуска будет означать лишь одно: партнер им не интересен и ничего серьезного они с ним (с ней) не планируют.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы обладают талантами, близкими к телепатическим. Они интуитивно угадывают настроение любимого человека и способны заранее почувствовать его мысли (порой лучше, чем ему хотелось бы). Также они неплохо разбираются в новых людях и чувствуют, чего им ждать от необычных знакомств.