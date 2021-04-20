Острая тема дня – деньги – финансовый гороскоп на 21 апреля

Сегодня вы можете столкнуться с финансовыми проблемами и сложными разговорами на эту тему.

Овен

Сегодняшний день вполне может стать продуктивным для Овнов, если вы сможете сосредоточиться на выполнении текущей работы. Очень важно при этом уходить от контактов с начальством и не проявлять неумеренных инициатив – это может привести к выходу за пределы профессиональной компетенции. Также не позволяйте никому отвлекать вас от работы разговорами на посторонние темы.

Телец

Тельцам в этот день рекомендуется отдавать предпочтение творческим видам деятельности, в которых вы смогли бы полнее раскрыть свои таланты и способности. При этом важно не забывать о соблюдении норм закона и служебных инструкций – не исключены проверки контролирующих органов. Удачно поработают представители сферы услуг. Вы сможете найти индивидуальный подход к каждому клиенту.

Близнецы

Прежде чем Близнецам приступать к выполнению распоряжений начальства, рекомендуется уточнить все тонкости и детали предстоящей работы. Расплывчатые формулировки могут привести вас к ошибкам в работе, которую в дальнейшем придется переделывать. Поэтому старайтесь получить от начальства четкие инструкции, зафиксированные на бумаге.

Рак

У Раков, занимающих руководящие должности, этот день может пройти достаточно напряженно. Основные неприятности могут исходить из несоблюдения договорных обязательств деловыми партнерами. Нежелательно вести переговорный процесс. Не торопитесь с подписанием договоров. А вот для учебы, торговли и поездок день удачный.

Лев

У Львов сегодня неплохие шансы для карьерного продвижения. Возможно, этому будут способствовать ваши успехи в работе, которые не останутся незамеченными начальством. Вас будет отличать практичность и деловая хватка, умение извлекать максимум выгоды из сложившейся ситуации. Вместе с тем учеба, и особенно производственная практика у студентов может пойти с осложнениями.

Дева

Девам необходимо проявлять инициативу в делах и думать о будущем. Работайте не на сегодняшние сиюминутные выгоды, а на перспективу. И в качестве наиболее выгодной инвестиции в свое профессиональное будущее будет учеба, повышение уровня знаний, углубление и расширение представлений о своей профессии. Также вы сможете органично вписаться в коллективную работу в составе группы единомышленников.

Весы

У Весов хороший день для урегулирования вопросов с кредиторами и должниками. Можно брать и давать деньги взаймы на короткий срок. Однако у тех, кто работает с клиентами, могут возникнуть сложности. Внимательнее вникайте в пожелания клиентов, старайтесь проявить больше гибкости. При возникновении спорных ситуаций старайтесь идти на максимальные уступки клиентам.

Скорпион

Скорпионам сегодня будет сложнее находить взаимопонимание с коллегами. Это может быть связано с повышенным градусом критики между сотрудниками в трудовом коллективе. Возрастает вероятность технических сбоев. Старайтесь ценить рабочее время и не отвлекаться на посторонние разговоры. Студентам рекомендуется активнее обмениваться знаниями с однокурсниками.

Стрелец

У Стрельцов в этот день устанавливается гармоничное деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Вышестоящее руководство будет настроено к вам доброжелательно. Возможно повышение в должности или получение ответственного задания. Вы сможете точно и своевременно выполнить поручения начальства. Повышаются шансы найти работу у безработных.

Козерог

Непросто складывается этот день для Козерогов, работающих в сфере недвижимости, строительства и коммунальных служб. Вам выгоднее пустить дела на самотек, чем проявлять активную инициативу – действуя по своему усмотрению вы можете попасть в затруднительную ситуацию. Решайте вопросы по мере их поступления и не ставьте себя в жесткие временные рамки.

Водолей

Если у Водолеев оставались с предыдущих дней незаконченные дела, то лучше их доделать сегодня с утра пораньше. Также это хорошее время для реализации сделок с недвижимостью. Строители и коммунальщики могут показать высокие результаты в работе. А вот при обучении вам трудно будет сосредоточиться на предмете из-за склонности отвлекаться.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется проявлять больше гибкости при деловых контактах. Это позволит вам расположить к себе тех людей, в развитии сотрудничества с которыми вы заинтересованы. Наиболее острая тема дня – деньги. Возможно, вы будете чувствовать недостаток наличных средств. Не торопитесь расставаться с деньгами и тратить их на крупные покупки.