Ввязываемся в романтические авантюры – любовный гороскоп на 21 апреля

Сегодня полезно играть в любовные игры и отвечать на вызовы судьбы.

Овен

Этот день побудит влюбленных Овнов к широким жестам и внешним эффектам. Он поможет снять запреты, но свобода - не единственное условие удачи. Кроме силы эмоций, успех любовного креатива зависит от эксклюзива и «изюминки». Избегайте банальностей, ищите оригинальные сценарии и впечатляющие подарки.

Телец

Сегодня для влюбленных Тельцов вся жизнь - театр и игра. Уверенные в собственной неотразимости, они отдают себе главную роль, партнеру же отведена роль публики или «подающего реплики». Даже в счастливых отношениях многие Тельцы (особенно, женщины) хотят окружить себя хороводом ярких поклонников.

Близнецы

Влюбленным Близнецам стоит помнить, что сейчас они уязвимы. Даже приятные волнения могут негативно отразиться на их поведении. Возможна нервозность и легкая неадекватность в общении, велик риск от волнения наговорить лишнего. Есть опасность поддаться внезапному искушению, очарованию новой среды.

Рак

Сегодня Раки могут решить, что любовь измеряется финансовой щедростью или другой формой материальной крутизны. Звезды напоминают, что есть и другие способы покорить чужое сердце - например, блеснуть юмором, необычным талантом или широтой вглядов. Можно встретить «своего» человека в арттусовке.

Лев

Сегодня Львы стремятся произвести как можно более сильное впечатление на партнера (а заодно на его окружение и на возможных соперников). Они выбирают оригинальный путь и намерены бросить вызов лучшим чувствам любимого человека - например, его благородству. Звезды уверены, что у них все получится.

Дева

Сегодня Девам стоит отнестись критичнее к своим тайным любовным надеждам и амбициям. Если в душе вы волшебник и властелин мира, то в реальности вам предстоит брать барьеры и доказывать, что вы достойны лучшего. Особенно, если вы влюбились в иностранца, друга, неформала или в «объект экстра-класса».

Весы

Сегодня Весов привлечет свободная любовь или шанс обновить отношения. Есть искушение выйти за рамки и похвастаться экстремальным опытом. Объект своих симпатий Весы примутся соблазнять всеми средствами, включая оригинальные, сомнительные и запрещенные. Возможен интерес к ролевым играм «на грани».

Скорпион

Влюбленным Скорпионам придется смириться с расхождением своих желаний и возможностей. Составить компанию объекту чувств и достойную конкуренцию соперникам им сейчас мешает нехватка материальных или душевных ресурсов. Но звезды советуют им не унывать и ответственно заявляют, что все еще впереди.

Стрелец

Сегодня Стрельцы оправдывают свою репутацию оптимистов и романтиков. Это сочетание делает их лидерами в паре, если не формальными, то духовными. Если вы не хотите терять свой авторитет в глазах партнера, укрепляйте свои моральные позиции: они выручат вас, когда начнутся «технические трудности».

Козерог

Сегодня в любви Козерога бросает в крайности - например, из сдержанности в страсть или из скупости в щедрость. Они готовы одарить пассию вниманием и презентами на год вперед, истощая себя. Знайте меру в раздаче авансов: даже если вы нашли свое счастье, помните, что оно для вас, а не вы для него.

Водолей

Водолеи сегодня способны сделать для любимого человека все и даже немного больше, а в ответ ждут самой малости - благодарности, почитания и безусловного обожания. Скромностью они явно не страдают, но тому есть причина: они отдают себя партнеру целиком и надеются увидеть результат своих порывов.

Рыбы

Этот день приглашает Рыб к активным любовным играм, итогом которых может стать переутомление и довольно скромный результат, несмотря на все старания Рыб соответствовать духу момента. Не лучший день для свидания, ограничьтесь ярким авансом, прозрачным намеком или предварительной договоренностью.