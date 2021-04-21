Тени знаков зодиака: ось Дева/Рыбы

Вот мы и добрались до последней пары знаков зодиака: Дева и Рыбы.

Узнать о Тенях остальных знаков можно, перейдя по этой ссылке.

Девы тянутся к:

- природе, уединению и познанию/копанию в себе (к примеру, через психологию), путешествиям, прошлому;

- искусству: музыка, книги, кино, живопись, дизайн и т.п.;

- программированию, работе через интернет, созданию иллюзий (мультипликация, фокусы);

- работе с подсознанием, медитациям, духовным практикам;

- тому, что далеко, скрыто, запретно, непонятно;

- простоте или, наоборот, чему-то высокому,

иначе могут настигать разного рода зависимости (алкоголь, наркотики, токсичные отношения), потери/обманы, ноющие, безответственные, потерянные люди, проблемы со стопами, кровью, иммунитетом.

Рыбы тянутся к:

- порядку, системе, логике, соблюдению правил;

- пользе, конкретике, здравому смыслу, обучению;

- работе и деньгам, потому что они помогают поддерживать желаемый уровень жизни;

- контактам и общению, причём оно не должно быть пустым и бесполезным;

- укреплению здоровья и соблюдению гигиены,

иначе представители знака могут встречать в жизни проблемы с памятью, речью, слухом, координацией, руками, мелкой моторикой, кишечником, микрофлорой; людей-перфекционистов со своими нравоучениями, требовательных и ищущих во всем выгоду, дающих много работы.

Так, блогер Sorvette (1 дом в Деве) ведёт курсы под названием «Намедитировала», «Изгнание внутреннего бомжа» (Рыбы), пример Эйнштейна (Рыбы), думаю, пояснять не нужно, но интересно то, что хоть физика и относится к точным дисциплинам (Дева), учёный занимался теоретическим направлением.

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