Диджитал-прогнозатор: гороскоп на 6 -11 мая

Выходных стало в два раза больше. Значит и отдыхать нужно тоже в два раза больше. Хотя ваш внутренний трудоголик и пытается навязать вам, что это неправильно.

Не слушайте его и открывайте ноутбук, только чтобы включить любимый сериальчик или запустить новый выпуск Дудя.

Если силы сдают и руки уже тянутся проверить рабочую почту, идите в парк или на набережную. А лучше в лес. В общем, туда, где не ловит телефон. Проведите хотя бы день в палатках и вспомните, как выглядит солнце и небо вживую, а не на заставке вашего Macbook.

Овен

В начале майских праздников вам пришлось нелегко: нужно было держать оборону. Клиент так и норовил вас атаковать порцией свежих правок, а коллеги невзначай отправляли списки недоделанных задачек. Но ваше природное упорство помогло: вы выиграли это сражение и отвоевали себе полноценный мини-отпуск. Продолжайте в том же духе.

Телец

В это трудно поверить, но вы устали отдыхать. Такое количество дней без работы вас убивает, а не расслабляет. Как это никто не присылает правки и не требует созвон в зуме? Это вообще законно? Президент сказал, что да. Поэтому учимся наслаждаться жизнью.

Близнецы

Вы были решительно настроены искупаться в море на эти майские. Но Турция закрыта, поэтому вам светит лишь вода из курсов инфоцыган. Сливать весь бюджет на новые вебинары и чек-листы не стоит — жизнь лучше от этого точно не станет. Лучше почитайте обычную бумажную книжку. Или несколько. Это будет куда полезнее.

Рак

Потратить целых 11 дней на отдых подобно самоубийству для вас. Поэтому вы нет-нет да проверите рабочую почту или накидаете идеи для новой контент-стратегии. Переубедить вас никому не получится, поэтому постарайтесь много отдыхать и чуть-чуть работать, а не наоборот.

Лев

В эти выходные стоит заняться тем, что вы так любите — навести лоск. Причешите свою гриву, нарядитесь в то самое платье с новогодней вечеринки (оно пылится на антресолях неприлично долго) и отправляйтесь на бранч с подружками. Расслабьтесь и вместо привычной кружки кофе закажите себе коктейль — вы заслужили.

Дева

Вы умеете отдыхать и отлично это делаете: обновили прическу, закупили все необходимое для дома, отмыли квартиру, рассортировали все файлы в ноутбуке и обновили цветовую разметку в своем календаре. И пусть другие не верят, что это похоже на отдых. Но вы-то знаете: в обычные дни сделали бы ещё больше.

Весы

Обычно вам удается мастерски сохранять баланс между работой и отдыхом. Но тут чашу весов неожиданно перекосило: за праздники вы решительно настроены подтянуть все хвосты по работе да еще пройти пару курсов. В итоге времени на то, чтобы даже просто полежать, почти не остается. Стремление к развитию — это прекрасно. Если, конечно, оно не доводит вас до нервного срыва.

Скорпион

На праздники у вас был чёткий план. Но, как это обычно бывает, Вселенная (плюс близкие) внесла свои правочки. А потом еще и еще. В итоге в последние дни вы отчаянно пытаетесь закрыть все KPI без сна и отдыха. Вопрос один: а вы точно помните, что вы сами поставили себе эти цели? А то пока это мало похоже на отдых.

Стрелец

Осознанность — ключевое слово этих выходных. Вы совершенно осознанно отключили телефон и целый час осознанно лежали на диване под марафон из дурацких ток-шоу. Вот только потом совершенно неосознанно включили телефон и начали проверять сообщения в рабочих чатах. Кажется, кому-то пора научиться отдыхать. Тем более медитировать под разрывающийся мессенджер у вас вряд ли получится.

Козерог

В начале майских вы упорно не хотели верить, что наступили выходные. Поэтому по привычке судорожно писали во все рабочие чаты, планировали рекламные компании и пытались нагнать охваты за апрель. Но к концу выходных стадия принятия добралась и до вас. Вы перестали отвечать на сообщения и наконец начали отдыхать. Так держать!

Водолей

Вы поставили себе задачу на выходные — отдохнуть. И вы с этим успешно справляетесь. Настолько, что почти забыли русский язык. Что уж говорить о языках программирования. Время воскресать. Иначе в рабочей переписке сможете общаться только двоичным кодом.

Рыбы

В эти выходные ваш убитый кофе и чипсиками желудок ждет праздника. Будете объедаться шашлычками на природе и яйцами-пашот в городе. Даже гранит науки немного погрызёте — не зря же купили эти курсы. Вот только постарайтесь сильно не окунаться в мир чек-листов и вебинаров, а то рискуете получить передоз инфы еще до начала работы.