Дачный гороскоп: когда полоть, а когда отдыхать

Когда и как ухаживать за своим огородом и растениями.

Понедельник и вторник на фоне убывающей Луны в Водолее категорически не советуют что-либо сажать или пересаживать, это время хорошо подходит для других дел — уборки участка, очищения дорожек, проведения работ по электричеству, для борьбы с сорняками, с вредителями и грызунами, для планирования будущих построек и ремонтов.

Среда, четверг и первая половина пятницы благоволят посадке растений, чей плод находится в земле, он вырастет крупным, сочным — главное не переборщить в будущем с поливом.

В эти же дни удачными будут любые пересадки, обрезка ветвей, проведение работ, связанных с водоснабжением, канализацией.

Вторая половина пятницы, суббота и воскресенье благоволят земляным, а также работам, связанным с печами, огнём, приготовлением еды на огне. Полезно в эти дни рыхлить и культивировать почву, полоть, если вам очень надо, то можно сажать растения, которые быстро растут и листья которых сразу идут в еду — салат, шпинат. Однако, если вы хотите большего эффекта, нужно ждать растущей Луны (следующая неделя).